Schlagabtausch: SK Slovan HAC und SV Schwechat trennen sich 3:3

Details Montag, 30. September 2024 09:44

Zu einem echten Schlagabtausch wurde die Partie des SK Slovan HAC Trachten Witzky gegen den SV Schwechat Sonntagvormittag. Beim packenden und bis zur letzten Minute spannenden Match zwischen den Wienern und Niederösterreichern gab es am Ende zwar keinen Sieger, dafür aber 6 Tore zu bestaunen - die Mannschaften trennten sich 3:3. "Am Schluss müssen wir froh sein, das Unentschieden geholt zu haben aber gerade am Anfang hätten wir die Partie eigentlich entscheiden können", sah Slovan Trainer Gerhard Werner unterschiedliche Spielphasen seines Teams.

Blitzstart der Hausherren

Das Spiel begann sofort mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute konnte der SK Slovan HAC das erste Mal jubeln. Matej Lukic-Grancic drückte einen Abpraller nach einem abgewehrten Kopfball von Toni Srok aus kurzer Distanz über die Linie. "Wir haben von Beginn an gut losgelegt und hätten deutlich öfter treffen können." Denn auch in weiterer Folge war Slovan zielstrebiger, hatte einige gute Angriffe, vorallem über den starken Benjamin Reich über die Seite. In einigen Situationen fehlten nur Zentimeter.

Doch der SV Schwechat fand allmählich in die Partie, Slovan dafür den Faden. Nach etwa einer halben Stunde kamen dann die Minuten des Brian Brem. In der 35. Minute erzielte er per herrlichem Schlenzer den Ausgleich für die Gäste. Schwechat nutzte den Schwung und nur vier Minuten später war Brem erneut zur Stelle. Wieder hatte er frei Schussbahn, diesmal wurde sein Versuch noch unhaltbar abgefälscht 39.).

Die Freude der Schwechater währte jedoch nicht lange. Nur eine Minute nach dem Führungstreffer konnte Boris Biro per Drehschuss im Sechzehner ausgleichen. Das Spiel war wieder vollkommen offen, und beide Mannschaften gingen mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die Pause.

Schwechat übernimmt die Führung, Slovan schlägt zurück

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Der SV Schwechat zeigte sich entschlossen, das Spiel wieder zu ihren Gunsten zu gestalten. In der 62. Minute war es erneut Brian Brem, der mit seinem dritten Treffer des Tages, diesmal per Abstauber den SV Schwechat mit 3:2 in Führung brachte. Brem zeigte an diesem Tag eine herausragende Leistung und war der prägende Spieler auf Seiten der Schwechater.

Der SK Slovan HAC war nun gefordert, drängte aber nicht wirklich auf den Ausgleich. "In der Phase hatte ich nicht das Gefühl, dass wir noch einmal gefährlich werden können. Im Gegenteil, Schwechat war den 4:2 deutlich näher."

Doch in der 90. Minute kam dann die Erlösung für die Gastgeber. Melih Bicer erzielte, ebenfalls per Abstauber, den umjubelten Ausgleich zum 3:3.

Gerhard Werner: "Die ersten 20 Minuten waren richtig stark von uns und da hätten wir auch schon deutlich höher führen können. Danach haben wir den Faden verloren, sind aber jeweils noch zum Ausgleich gekommen. Auch wenn ich das zum Schluss nicht mehr geglaubt hätte, weil da nicht unbedingt der "Jetzt erst recht"-Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Am Schluss müssen wir schon froh sein, den Ausgleich noch erzielt zu haben weil Schwechat dem Sieg deutlich näher war, zumindest gegen Ende. Jetzt heißt es gut regenerieren und volle Konzentration, weil wir Mittwoch schon wieder gegen SV Donau antreten müssen."

Wiener Stadtliga: Slovan HAC : Schwechat - 3:3 (2:2)

95 Melih Bicer 3:3

62 Brian Brem 2:3

40 Boris Biro 2:2

39 Brian Brem 1:2

35 Brian Brem 1:1

2 Matej Lukic-Grancic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.