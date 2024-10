FC Stadlau triumphiert gegen Hellas Kagran im Derby mit 4:1

Details Montag, 30. September 2024 20:13

Im spannenden Bezirksderby der 7. Runde der Wiener Stadtliga zwischen Hellas Kagran und dem FC Stadlau konnte sich das Auswärtsteam mit einem eindrucksvollen 4:1-Sieg durchsetzen. Der Spieler des Tages war eindeutig Lukas Heinicker, der mit seinen vier Treffern den Unterschied machte. Trotz eines frühen Führungstreffers für Hellas Kagran konnte das Heimteam das Spiel nicht für sich entscheiden und musste letztlich eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Frühe Führung für Hellas Kagran

In einem von Unsicherheit geprägten Spiel, das der Tabellenkonstellation entsprechend nervös begann, trafen Hellas und Stadlau aufeinander. Beide Mannschaften agierten vorsichtig, wobei Hellas den besseren Start erwischte. Bereits in der Anfangsphase nutzte Hellas einen Ballverlust im Spielaufbau von Stadlau, um früh mit 1:0 in Führung zu gehen. Dieser Treffer verstärkte die Nervosität bei den jungen Stadlauern, die bereits durch die Ergebnisse der letzten Spiele angeschlagen wirkten. Kaum zusammenhängende Aktionen waren die Folge, während Hellas durch weitere Fehler von Stadlau stets gefährlich blieb. Die Mannschaft von Hellas war klar überlegen und näher am 2:0 als Stadlau am Ausgleich.

Doch dann wendete sich das Blatt: Nach einem Ballverlust von Hellas am eigenen Strafraum setzte Stadlau gut nach. Der Ball landete bei Heinicker, der ins linke untere Eck traf und den unerwarteten Ausgleich erzielte. Kurz darauf wurde Stadlau sogar gefährlicher. Nach einer Vorarbeit von Bogajewski nahm Heinicker den Ball mit dem rechten Fuß und platzierte ihn sehenswert im rechten Kreuzeck – 2:1 für Stadlau. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Heinicker dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen Pressing von Hellas, doch im Gegensatz zum ersten Durchgang konnten sie sich keine klaren Chancen erarbeiten. Auch Stadlau zeigte wenig zwingende Aktionen. In der 72. Minute war es dann erneut Stadlau, das im Konter gefährlich wurde. Wieder war es Heinicker, der mit seinem dritten Treffer auf 3:1 erhöhte. Trotz der nun deutlichen Führung blieb das Spiel spannend, denn Hellas warf alles nach vorne und erspielte sich einige Eckbälle und Abschlüsse. Doch sie konnten nicht mehr die Gefährlichkeit der ersten Halbzeit erreichen.

In der Nachspielzeit fiel schließlich das vierte Tor, das den Endstand von 4:1 besiegelte. Es war der einzige wirklich gut herausgespielte Angriff in der Schlussphase, wobei Hellas defensiv sehr offen agierte, da sie alles auf eine Karte gesetzt hatten. Das Tor fiel durch ein Eigentor der Hellas-Abwehr, womit das Spiel endgültig entschieden war.

Stimme zum Spiel:

Oliver Oberhammer (Sportlicher Leiter Stadlau): "Wir sind mit den drei Punkten natürlich sehr zufrieden. Die Mannschaft hat toll auf den Rückstand reagiert. Man muss bei Hellas Kagran dann noch vier Tore erzielen. Der Sieg ist auch für das Selbstvertrauen sehr wichtig und tut nach harten Wochen sehr gut. Jetzt liegt der Fokus aber schon auf wieder auf dem nächsten Spiel, das wir wieder erfolgreich gestalten wollen."

Wiener Stadtliga: Hellas K. : FC Stadlau - 1:4 (1:2)

95 Lukas Heinicker 1:4

72 Lukas Heinicker 1:3

44 Lukas Heinicker 1:2

31 Lukas Heinicker 1:1

19 Taner Sen 1:0

