Blitztor und Traumfreistoß sichern SV Gerasdorf Stammersdorf Heimsieg gegen 1. Simmeringer SC

"Der Auftritt hinsichtlich Engagement und Leidenschaft stimmt mich sehr zufrieden." Für Johann Radits, Sportlicher Leiter des SV Gerasdorf Stammersdorf war der 2:1-Heimsieg gegen den 1. Simmeringer SC vorallem dem unbeingten Siegeswillen seiner Mannschaft geschuldet. Ergebnistechnisch allerdings auch einem Blitztor und einem Traumfreistoß von Daniel Plank (1., 53.). Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Christian Berger (19.) war für die Simmeringer am Ende zu wenig.

Traumstart

Die Partie war noch nicht einmal angepfiffen, da kam der Ball nach einem ersten schnellen Angriff der Hausherren zu Daniel Plank und der stellte nach 24 Sekunden auf 1:0 für die Niederösterreicher. "Die frühe Führung hat uns gar nicht so geholfen, Simmering hat danach sofort das Kommando übernommen und auf den Ausgleich gedrängt", so Radits zur schnellen Führung seines Teams. Nach knapp 20 Minuten egalisierte Christian Berger das 1:0 und sorgte für den verdienten Ausgleich für die Simmeringer (19.). Kurz darauf hätten die Gäste aus einem Konter beinahe das Spiel gedreht, Mark Grigoryan hielt im Eins-gegen-Eins aber sehr stark.

Schwung nach Pause mitgenommen

Die letzten Minuten in Durchgang eins gehörten dann wieder der Mannschaft von Trainer Jürgen Halper. "Leider kam dann der Pausenpfiff, weil wir da wirklich gut im Spiel waren", so Radits. Doch der Schwung konnte auch nach der Pause mitgenommen werden. Die Partie war aber nun deutlich mehr geprägt von Zweikämpfen. Nach einem solchen erhielten die Hausherren einen Freistoß, knapp 30 Meter vom Tor der Gäste entfernt. Daniel Plank nahm Maß und zirkelte die Kugel perfekt zur erneuten Führung in die Maschen (53.) Die Leidenschaft war in weiterer Folge von beiden Teams erkennbar, Chancen waren über weite Strecken aber Mangelware. Schussendlich blieb es beim 2:1 für Gerasdorf Stammersdorf.

Johann Radits: "Nach solchen Auftritten bin ich immer zufrieden. Wenn du so in ein Spiel gehst, kommt das Ergebnis meistens von alleine. Das Team ist nach dem Sieg gegen Helfort noch mehr zusammengerückt, das auch ein Verdienst vom Trainerteam ist. Auch heute haben wieder junge Spieler spielen dürfen, weil uns etliche Stammspieler gefehlt haben. Es ist natürlich ein Unterschied ob sie ein paar Minuten oder ganze Spiele Praxis bekommen."

___________ SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Alen Colic, Lukas Halper, Marcel Strohmayer, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Daniel Plank (K), Julian Burisic, Marco Radits, Marcello Skokan, David Hochreiter



Ersatzspieler: Lukas Bamer, Stefan Trajilovic, Andreas Hauser, Fabian Fiferna, Felix Brugger, Bilyal Myumyunov



Trainer: Jürgen Halper

___________ 1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Nico Portschy, Benjamin Soura, Sanel Tahirovic, Andreas Rossak, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Anel Husejnovic, Santiago Gans Lombas, Christian Berger, Michael Bernhard



Ersatzspieler: Alexander Ruttinger, Rares Sergiu Chiorean, Christoph Rapp, Marcel Brunner, Peter Safranek, Kevin Salay



Trainer: Rene Hieblinger

