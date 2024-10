SV Donau schlägt SK Slovan HAC dank Cvetkovic-Doppelpack

Details Donnerstag, 03. Oktober 2024 15:37

In einem Nachtragsspiel der ersten Runde in der Wiener Stadtliga sicherte sich der SV Donau einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen SK Slovan HAC. Die Gastgeber gingen früh in Führung und zeigten über die gesamte Partie hinweg eine abgeklärte Leistung. Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich durch die Gäste blieb der SV Donau unerschütterlich und entschied das Spiel letztendlich zu ihren Gunsten.

Ein Blitzstart für die Donau

In der vierten Spielminute sorgte Ensar Muminovic für die frühe Führung der Heimmannschaft. Obwohl das holprige Spielfeld den Spielfluss beeinträchtigte, gelang es beiden Teams, sich einige Chancen zu erarbeiten, wobei der SV Donau die gefährlichere Mannschaft blieb. Zur Halbzeit blieb es beim knappen 1:0-Vorsprung für die Gastgebe.

Spannende zweite Halbzeit mit entscheidenden Momenten

Nach der Pause zeigte der SK Slovan HAC eine offensivere Ausrichtung. In der 61. Minute gelang Can Michael Nural der Ausgleichstreffer mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern, der unhaltbar für den Torhüter des SV Donau im Netz landete. Diese spektakuläre Aktion brachte neuen Schwung in die Partie und ließ die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn aufleben.

Doch der SV Donau zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf die erneute Führung. In der 81. Minute verwandelte Aleksandar Cvetkovic einen Elfmeter sicher zum 2:1, nachdem ein Handspiel im Strafraum geahndet wurde. Der Druck auf SK Slovan HAC stieg, und sie versuchten, noch einmal ins Spiel zurückzukommen. In der 89. Minute hatte Jusic eine große Chance für den SV Donau, scheiterte jedoch am Aluminium, nachdem er zuvor schon eine Gelegenheit ungenutzt ließ.

Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. Aleksandar Cvetkovic schnürte seinen Doppelpack in der 90. Minute mit einem kunstvollen Schuss aus 30 Metern ins leere Tor, nachdem ein Fehler in der Abwehr der Gäste vorausgegangen war. Damit besiegelte der SV Donau den 3:1-Erfolg und setzte ein deutliches Zeichen in der Liga.

Stimme zum Spiel:

Felix Panosch (Trainer Donau): "Es war ein hart erkämpfter Sieg. Wir gingen schnell mit 1:0 in Führung. Dann war es ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und Standards. Slovan erzielte den Ausgleich aus einem zu kurz geklärten Ball. Der Spieler von Slovan hat den Ball super getroffen. Unser Team wollte den Sieg unbedingt. Die Entscheidung fiel dann nach einem Handelfmeter. Wir hatten dann noch paar Möglichkeiten. In der Nachspielzeit konnten wir dann noch auf 3:1 erhöhen."

Wiener Stadtliga: SV Donau : Slovan HAC - 3:1 (1:0)

94 Aleksandar Cvetkovic 3:1

81 Aleksandar Cvetkovic 2:1

61 Can Michael Nural 1:1

4 Ensar Muminovic 1:0

