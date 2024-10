Red Star Penzing feiert knappen Derbysieg gegen Dinamo Helfort

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 16:27

In der Wiener Stadtliga kam es Samstagnachmittag zu einem Bezirksderby in dem sich Red Star Penzing knapp mit 2:1 gegen SV Dinamo Helfort durchsetzte. Früh in der Partie gingen die Gäste in Führung und gaben diesen dann auch nicht mehr her. Die Hausherren aus Ottakring kämpften verbissen und konnten in der Schlussphase den Anschluss erzielen, doch letztlich reichte es nicht für einen Punktgewinn. "Am Ende muss man Red Star gratulieren", so Dinamo Helfort-Trainer Stefan Coric.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der 9. Spielminute gelang Red Star Penzing der erste Treffer des Tages. Michael Ried zeigte nach einem Pass durch die Mitte seine Torjägerqualitäten und brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer stellte die Weichen für eine interessante Partie, in der sich die Gäste schwer taten ins Spiel zu finden. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und guter Ansätze gelang es dem SV Dinamo Helfort jedoch nicht, die kompakte Defensive der Gäste zu durchbrechen.

Die erste Halbzeit blieb umkämpft, doch ohne weitere Tore. Dinamo Helfort hätte aber durchaus noch treffen können, im Eins-gegen-Eins mit Christoph Jakl im Tor der Gäste, scheiterte ein Helfort-Spieler.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Red Star den Druck und konnte nach 10 Minuten ihren Vorsprung ausbauen. Noah Eliott Tarrab Maslaton nutzte seine Chance und verwandelte gekonnt zum 0:2. Die Hausherren standen nun vor einer schweren Aufgabe, wollten sie die drohende Niederlage noch abwenden. Danach gab der Schiedsrichter einen vermeitlichen Elfmeter für die Gastgeber nicht.

Doch Dinamo Helfort gab nicht auf. In der 80. Minute sorgte Christiano Ivkic mit seinem Treffer für neuen Hoffnungsschimmer bei den Ottakringern. Sein Tor zum 1:2 nach einer schönen Aktion über die Seite, brachte die Gastgeber zurück ins Spiel und setzte die Gäste unter Druck, die nun um den knappen Vorsprung bangen mussten.

In der Schlussphase warfen die Ottakringer alles nach vorne und drängten auf den Ausgleich. Die Gäste verteidigten mit Leidenschaft und Geschick und konnten die Angriffe erfolgreich abwehren.

Stefan Coric: "Das Spiel war anfangs für ein Derby eigentlich sehr ruhig. Wir haben uns bei den Gegentoren nicht geschickt genug angestellt und haben auch die Ballsicherheit vermissen lassen. Speziell in der Schlussviertelstunde haben wir dann richtig viel Druck gemacht und der gegnerische Tormann hat mit tollen Reaktionen weitere Tore verhindert. Am Ende muss man Red Star aber gratulieren, sie haben das Ergebnis über die Uhr gebracht."

__________ SV Dinamo Helfort: Nikola Prekic - Ivan Cerkez, Borna Tikvica, Adin Mujanovic, Besnik Mala (K), Beniamin Puzan - Sean Ljevakovic, Antonio Dilber, Nemanja Milinkovic - Agron Mala, Viktor Petrovic



Ersatzspieler: Walid Alamin, Zlatan Sibcic, Abdullah Dzafo, Ivan Grozdanovic, Alejandro Stugner, Christiano Ivkic



Trainer: Stefan Coric

__________ Red Star Penzing: Christoph Jakl (K), Colin Eteleng, Florian Oelz, Ivan Caselles Signes, Michael Ried, Leon Shaini, Stefan Sandner, Julian Opetnik, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Eghosa Osarodion, Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Thomas Tammer, Vinzenz Zitny, Deniz Obradovic, Pjeter Lekaj, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort : RS Penzing - 1:2 (0:1)

80 Christiano Ivkic 1:2

55 Noah Eliott Tarrab Maslaton 0:2

9 Michael Ried 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.