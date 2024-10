LAC-Inter erkämpft sich Punkt gegen SV Donau

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:43

In der 8. Runde der Wiener Stadtliga trafen der LAC-Inter und der SV Donau aufeinander und lieferten sich ein packendes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Am Ende konnten weder der LAC-Inter noch der SV Donau den Sieg für sich verbuchen, doch das Spiel blieb bis zum Schluss spannend.

Der LAC-Inter startet stark

Das Spiel begann mit hoher Intensität, wobei der LAC-Inter früh Druck auf die Gäste ausübte. Die Mannschaft, angeführt von ihrem Kapitän Ismael Drabo, zeigte sich in der Anfangsphase spielfreudig und war darauf bedacht, das Spielgeschehen zu kontrollieren. In der 40. Minute gelang es schließlich Moritz Urbanski, die Bemühungen seines Teams zu krönen. Mit einem präzisen Schuss brachte er den Ball im Netz unter und sorgte für die 1:0-Führung des LAC-Inter.

Nur drei Minuten später kam es dann zur entscheidenden Reaktion des SV Donau. In der 43. Minute war es Eddi Jusic, der sich in den Mittelpunkt des Geschehens rückte. Mit einem gekonnten Abschluss gelang ihm der Ausgleichstreffer zum 1:1, der den Spielverlauf wieder offen gestaltete.

Eine ausgeglichene zweite Halbzeit

Nach der Pause setzte sich das Spiel mit unveränderter Intensität fort. Der LAC-Inter und der SV Donau lieferten sich ein hart umkämpftes Duell im Mittelfeld, wobei beide Mannschaften versuchten, die Oberhand zu gewinnen. Die Defensive beider Teams zeigte sich jedoch gut organisiert, sodass klare Torchancen Mangelware blieben. Die Spieler des LAC-Inter, darunter Tobias Seebacher und Ludwig Hubauer, verteidigten leidenschaftlich gegen die Angriffe der Gäste, während auf der anderen Seite Eddi Jusic und seine Mitspieler vom SV Donau immer wieder versuchten, durchzubrechen.

Trotz einiger vielversprechender Angriffe beider Teams änderte sich am Ergebnis bis zum Schlusspfiff nichts mehr. Die Partie endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Felix Panosch (Trainer SV Donau): "Wir haben bei einer Standardsituation schlecht verteidigt und das 0:1 erhalten. Das war die einzige Möglichkeit, die wir in der ersten Hälfte zugelassen haben. Vor der Halbzeit haben wir noch den wichtigen Ausgleich erzielt. Nach einer Flanke vom Emirkan erzielte Eddi das 1:1. Wir hatten in Summe mehr vom Spiel, haben aber unsere Aktionen nicht fertiggespielt. Wir haben sehr wenig zugelassen und standen in der Defensive gut. LAC hat gut verteidigt und alles reingeworfen und sich den Punkt erkämpft."

Wiener Stadtliga: LAC-Inter : SV Donau - 1:1 (1:1)

43 Eddi Jusic 1:1

40 Moritz Urbanski 1:0

