BREAKING: SV Allerheiligen trennt sich von Bernd Windisch

Details Mittwoch, 21. September 2022 21:02

Trainerwechsel in Allerheiligen. Der SV Allerheiligen stellte heute den Trainer Bernd Windisch frei und erhofft sich dadurch neue Impulse für die Mannschaft in den anstehenden Begegnungen der Regionalliga Mitte.

Nachfolger soll bald präsentiert werden

Die Südsteirer reagierten damit auf die jüngste Niederlage beim Tabellenletzten in Kalsdorf. Bernd Windisch hatte den SV Allerheiligen im Sommer 2021 übernommen und den SV Allerheiligen in den ÖFB-Cup geführt, wo man nur knapp am SK Rapid Wien scheiterte. In der aktuellen Saison erwischten die Windisch-Männer allerdings keinen guten Saisonstart und liegen mit nur sechs Zählern auf dem 15. Rang der Tabelle. Die anstehenden Spiele werden also sehr wichtig für die Gallier, um dem Tabellenkeller so rasch wie möglich zu entkommen. Für diese Spiele braucht es laut dem Vorstand in Allerheiligen neue Impulse. Wer am Freitag zu Hause gegen den SK Treibach auf der Trainerbank des SV Allerheiligen Platz nehmen wird, soll in Bälde bekanntgegeben werden.

Reinhard Hohl (Obmann SV Allerheiligen): "Leider ist jetzt ein Zeitpunkt eingetroffen, indem wir reagieren mussten. Trainerwechsel zu vollziehen ist immer sehr schwer und das ist keine persönliche Entscheidung gegen Bernd Windisch. Die Niederlage in Kalsdorf gab uns allerdings den Anstoß um über Veränderungen nachzudenken. Deshalb haben wir uns für diese Maßnahme entschieden, um der Mannschaft wichtige und neue Impulse zu geben. Zu diesem Schritt sind wir heute einvernehmlich gekommen"

Bernd Windisch (Ex-Trainer SV Allerheiligen): "Es tut mir leid für die Mannschaft, sie ist eine tolle Truppe. Wir wollten den Turnaround schafften und hätten dieses Vorhaben meines Achtens auch umgesetzt. Leider kam jetzt diese Entscheidung, das ist so zu akzeptieren und das haben wir gemeinsam so beschlossen"

Bericht: Andreas Neumayer

Foto Credit: Johann Stueckler