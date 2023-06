Vöcklamarkt ringt Gurten nieder und sichert sich Klassenerhalt

Details Samstag, 03. Juni 2023 10:50

Vöcklamarkt gewann das Freitagsspiel gegen die Union Gurten mit 2:1. Die Experten wiesen Gurten vor dem Match gegen die UVB Vöcklamarkt die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte Vöcklamarkt einen knappen 1:0-Sieg eingefahren. Der Sieg der Vöcklamarkter bedeutet den Klassenerhalt. Gurten hingegen dürfte die Saison wohl auf dem vierten Platz beenden.

Führung für die Gastgeber

Es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften ins Spiel kommen. Vöcklamarkt ist aktiver und es sollte dann auch die verdiente Führung gelingen. Vor 493 Zuschauern war Benjamin Taferner mit der Führung zur Stelle (30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Später Anschlusstreffer

Im zweiten Durchgang riskiert Gurten dann mehr und findet auch die eine oder andere Tormöglichkeit vor. Anstatt des Ausgleichs, das man mit mehr Risiko erzwingen will, fällt dann das 2:0 für die Vöcklamarkter. Es gibt Elfmeter für die Gastgeber - für das Tor der UVB Vöcklamarkt war Marco Meilinger verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:0 besorgte. Zwar gelingt den Gurtenern in der Schlussphase zwar noch der Anschlusstreffer - Chidera Nwoga trifft per Kopf - doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr. Am Ende verbuchte Vöcklamarkt gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Gegen Ende der Spielzeit weiß die UVB Vöcklamarkt die Abstiegsränge hinter sich. Die Heimmannschaft befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt die Union Gurten in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz von Gurten hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Union Raiffeisen Gurten bisher 15 Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist Vöcklamarkt zum ASV Allerheiligen, zeitgleich empfängt die Union Gurten den SC ELIN Weiz.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir haben das Spiel heute in der ersten Halbzeit verloren. Es war in allen Belangen zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir uns besser verkauft, aber aufgrund der schwachen ersten Halbzeit ist der Sieg der Vöcklamarkter auch völlig verdient und somit auch Gratulation zum Klassenerhalt."

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – Union Raiffeisen Gurten, 2:1 (1:0)

85 Chidera Henry Nwoga 2:1

65 Marco Meilinger 2:0

30 Benjamin Taferner 1:0

