DSC-Kapitän und Abwehrchef Levin Oparenovic vor Abschiedsspiel!

Mittwoch, 31. Mai 2023

Ein wahre Legende des Deutschlandsberger SC sagt „Goodbye“, und bestreitet am kommenden Freitag, 29. Runde der Regionalliga Mitte sein Abschiedsspiel gegen den SV Allerheiligen. Mehr als neun Jahre war der Slowene ein Fels in der Brandung der Deutschlandsberger Defensive. Nach 239 Spielen im DSC-Dress hängt der bald 39-Jährige nun seine Schuhe an den Nagel.

Ein Dauerbrenner auf höchstem Niveau

Levin Oparenovic, der über neun Jahre ein unverzichtbarer Teil der Deutschlandsberger Abwehr war, macht Schluss. Er bestritt nicht weniger als 239 Spiele für den DSC und erzielte dabei 27 Tore. Für so manchen Gegenspieler waren die Angriffsbemühungen spätestens beim Deutschlandsberger Abwehrhünen aus Slowenien zu Ende. Übersicht, eine ungemeine Kopfballstärke und kaum bezwingbar im Zweikampf waren seine herausragenden Stärken. Der Langzeit-Kapitän erreichte mit dem Deutschlandsberger Sportclub in der Saison 2014/15 den Landesligameistertitel, 2016/17 den Sieg im Steirer-Cup und 2021/2022 dann den Vizemeister der Regionalliga Mitte.

Emotionaler Abschied steht bevor

So kompromisslos und kampfbetont er am Spielfeld agierte, so charakterstark, freundschaftlich und sanftmütig war „Levo“ abseits des grünen Rasens und stets ein Vorbild für die Jugend und Kinder. Der Familienmensch avancierte dabei über die Jahre zum absoluten Liebling der DSC-Fans. Ein Vorzeige-Sportler in allen Lebenslagen.

Er selbst sagt vor seinem Abschiedsspiel: "Nach so einer langen Zeit ist natürlich der Abschied alles andere als leicht. Seit Jänner 2014 war der DSC ein fixer Bestandteil meines Lebens und ich habe immer versucht ein Vorbild für den Verein zu sein. Was auch immer in der Zukunft um den Verein geschehen wird, ich kann sicher sagen, dass ich es vermissen werde. Ich habe hier damals die Chance bekommen, Fußball zu spielen. Damals hatte ich in Slowenien keine einfache Zeit und bin von Oberhaag nach Deutschlandsberg gewechselt. Ich hätte nie gedacht, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Mit der Zeit bekam ich einige Angebote aus höheren Ligen u.a. auch von Profi-Vereinen. Aber ein Wechsel war nie ein Thema, da der Club zu meiner zweiten Familie wurde. Diese vielen Jahre beim DSC waren ein großes Geschenk in meinem Leben, für das ich unendlich dankbar bin. Es war mir eine Ehre. Dankeschön DSC. Mein Herz bleibt Blau-Gelb."

Die Deutschlandsberger Spieler, Funktionäre und Fans werden Levin Oparenovic ganz sicher einen gebührenden Abschied zu Teil werden lassen. Auch Ligaportal wünscht dem DSC-Kapitän für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Foto: Simon Michl/meinbezirk.at

