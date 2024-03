Trainerwechsel beim Deutschlandsberger SC: Das lief hinter den Kulissen

Details Montag, 25. März 2024 19:21

Trainer Christoph „Ladi“ Meier und der Deutschlandsberger SC aus der Regionalliga Mitte gehen ab sofort getrennte Wege (wir berichteten). Meier informierte die Vereinsführung, dass er mit Montag nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht. Der Abschied kommt doch überraschend, immerhin arbeitete Meier viereinhalb Jahre sehr erfolgreich bei den Südweststeirern. Warum es jetzt trotzdem zum Ende kam? LIGAPORTAL hat alle Infos.

Seitens des DSC hat man Meier, trotz des verunglückten Starts in die Frühjahrssaison, mit nur einem Punkt aus vier Begegnungen und einem Sieg aus den letzten sieben Meisterschaftsspielen, das Vertrauen ausgesprochen, mit ihm bis Saisonende als Trainer zusammenzuarbeiten, betont man beim Verein. Allerdings sollte dann im Sommer eine Neuausrichtung in Sachen Coaching der Kampfmannschaft erfolgen. "Mit dieser Entscheidung ist man an mich herangetreten, nur geht sich das emotional nicht aus für mich", so der langjährige Ex-Kicker, der sehr enttäuscht ist. "Ich verstehe, dass die letzten Ergebnisse nicht entsprochen haben, aber sie sind sportlich erklärbar. Ich habe deswegen auch schon vorige Woche unter den Spielern nachgefragt. Dort haben die Kicker ganz klar gesagt, dass ich sie wie am ersten Tag erreiche. Dass der Verein im Sommer einen anderen Weg gehen will, ist zu akzeptieren, dann bin ich aber nicht mehr der richtige."

Der DSC möchte sich an dieser Stelle bei Meier für die letzten viereinhalb Jahre als Trainer herzlich bedanken. In seine Amtszeit fiel unter anderem auch der Vizemeister-Titel in der Regionalliga-Mitte-Saison 2021/2022 sowie die Qualifikationen zum ÖFB-Cup. "Eine hohe Qualität des Trainingsstandards war ihm stets wichtig sowie auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, am Spielfeld und auch außerhalb", so Präsident Klaus Suppan, der betont, dass die Entscheidung des Klubs kein Schnellschuss war. "In dieser langen Zeit gab es immer eine gegenseitige Wertschätzung, von der beide Seiten profitierten. Für die kommenden Aufgaben wünschen wir nur das Beste und viel sportlichen Erfolg! Der Vorstand setzt sich nun mit der Bestellung des Nachfolgers auseinander und wird zeitnah über eine Entscheidung informieren."

Co-Trainer Stefan Dengg übernimmt nun vorab interimistisch die Geschicke der Kampfmannschaft und wird bereits das Training leiten.

Foto: DSC