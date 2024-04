Nach Rassismus-Eklat: Wallern/St. Marienkirchen überrollt USV St. Anna/A.

Details Freitag, 26. April 2024 21:26

Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen blieb gegen die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Wallern/St. Marienkirchen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte der USV St. Anna/A. knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt. Dabei trat der Fußball zwischendurch in den Hintergrund, den es kam zu einem Rassismus-Vorfall und das Spiel war am Rande das Abbruchs.





0:1 und dann rassistische Beschimpfung

Anej Polak brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn - er war nach einem Freistoßtrick zur Stelle. Andreas Lackner mit dem Abspiel auf den einlaufenden Anej Polak, der treffsicher ins lange Eck abschließt. Mit der Führung im Rücken wollten die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Dann passierte es. Wallerns Emmanuel Acheampong dürfte von einem St. Anna-Spieler rassistisch beschimpft worden sein. Die Folge waren wilde Diskussionen und sogar ein Spielabbruch stand im Raum. "Eines vorweg: Wenn das so war, dann geht das natürlich gar nicht. Es hat aber niemand etwas gehört, auch der Schiedsrichter nicht", so St. Anna-Trainer Edgar Spath. "Ich fand es insgesamt etwas komisch, dass mich der Wallerner Trainer dann aufgefordert hat, meinen Spieler auszuwechseln. Die Geschichte hat uns jedenfalls aus dem Konzept gebracht."

Fast-Abbruch

Horst Haidacher, Trainer von Wallern, betont, dass er seinem Spieler glaubt. "Der gegnerische Spieler hat sich nach ein paar Minuten ja auch entschuldigt, was schon ein Beweis ist, dass er die Beschimpfung getätigt hat. Mein Spieler lügt sicher nicht. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir abtreten sollen, uns dann aber entschlossen, weiterzumachen. Auch weil mein Spieler es dem Gegner zeigen wollte, wie er mit dem Rassismus umgeht."

Kurz darauf steht es dann auch schon 1:1. Dejan Misic trug sich in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein - tolle Ballbehandlung von Misic in der Box, er behauptet sich auf engem Raum und sein Abschluss kullert perfekt neben die Innenstange ins Tor. Davor hatte man schon Pech, als der Ball an die Stange ging. Felix Huspek stellte die Weichen für die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen auf Sieg, als er in Minute 34 mit dem 2:1 zur Stelle war - ein Corner wird auf die zweite Stange verlängert, wo Huspek goldrichtig steht und aus kurzer Distanz einnetzt. Damit ist das Spiel gedreht. Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Im zweiten Durchgang drehten die Gastgeber dann so richtig auf. Oliver Affenzeller schoss die Kugel zum 3:1 für Wallern/St. Marienkirchen über die Linie (63.). Misic brachte die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (68.). Affenzeller vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 70. Spielminute. Letztlich feierte Wallern/St. Marienkirchen gegen St. Anna/A. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Trotz des Sieges bleibt die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen auf Platz zwei. Offensiv konnte Wallern/St. Marienkirchen in der Regionalliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute Wallern/St. Marienkirchen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen 13 Siege, fünf Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

Der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen belegt mit 33 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 29 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zehn Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der USV St. Anna/A. momentan auf dem Konto.

Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der Union Raiffeisen Gurten an. Bereits drei Tage vorher reist St. Anna/A. zum SC BauerBikes Weiz. Anpfiff ist ebenfalls um 19:00 Uhr.

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 5:1 (2:1)

70 Oliver Affenzeller 5:1

68 Dejan Misic 4:1

63 Oliver Affenzeller 3:1

34 Felix Huspek 2:1

31 Dejan Misic 1:1

9 Anej Polak 0:1

Foto: Dostal