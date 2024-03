Gewinnspiel-Hammer: 4 x 2 EM-Tickets für Österreich gegen Niederlande zu gewinnen!

Details Samstag, 30. März 2024 10:16

vivo Austria und Ligaportal.at - Österreichs größtes Fußballportal - verlosen für das kommende UEFA EURO 2024™ Gruppenspiel Österreich gegen die Niederlande (Anpfiff am 25.06. um 18:00 in Berlin) sensationelle 4 x 2 EM-Tickets (Kategorie 1)! Jetzt mitmachen und hautnah dabei sein, wenn es für die beiden Nationalmannschaften im Olympiastadion Berlin im Rahmen der heiß begehrten Europameisterschaft ans Eingemachte geht. Was für ein spektakuläres EM Gewinnspiel (siehe weiter unten). Hinweis: die richtige Antwort auf die Gewinnspielfrage befindet sich im nachfolgenden Text.

Bereits zum zweiten Mal ziert der Smartphone-Hersteller vivo die Bande bei Spielen der UEFA-Europameisterschaften. Auch diese Saison bleibt vivo mit seiner Partnerschaft am Ball – und bringt vier Ligaportal-Leser:innen inkl. ihrer Begleitung am 25. Juni ins Olympiastadion Berlin.

Fußball und Technologie: Wie Innovation den Sport verändert

Der Anpfiff des langjährigen Commitments von vivo zum beliebtesten Ballsport der Welt fiel bereits im Jahr 2020. Seither konnte sich der Smartphone-Hersteller als stolzer Sponsor von Europa- und Weltmeisterschaften präsentieren und auch andere europäische Ligen wie die österreichische Bundesliga oder LaLiga in Spanien unterstützen. Was vivo und Fußball verbindet? Das kontinuierliche Streben nach perfekter Technik, die Liebe zu ihrem Team und das Versprechen, für ihre Fans tagtäglich Spitzenleistungen zu erbringen.

Genauso wie der Fußballsport bietet vivo seinen Fans unvergessliche Erlebnisse. Fußballfans können sich auf ein aufregendes Programm freuen: Neben Partys mit weltweit bekannten DJs soll es nach jedem Spiel „Player of the Match“-Zeremonien geben, wo Fußballstars hautnah erlebt werden können. Außerdem werden Mitarbeiter:innen der UEFA EURO 2024™ mit vivo Flagship-Smartphones ausgestattet, um das Event aus verschiedenen Perspektiven festhalten zu können und für die Zuschauer:innen zuhause erlebbarer zu machen. Rekordnationalspieler Marko Arnautović ist als offizielles Testimonial der österreichischen vivo-Kampagne ebenso mit an Bord.

Auch zukünftig wird vivo nicht nur an der Entwicklung seiner Geräte, sondern auch des nationalen und internationalen Fußballsports beteiligt sein, um es den Nutzer:innen zu ermöglichen, jeden actiongeladenen Moment gestochen scharf festzuhalten.

Vier Fußballfans und Ligaportal-Leser:innen haben jetzt die Chance auf jeweils 2 EM-Karten (Kategorie 1) für sich und ihre Begleitung für das Match am 25. Juni zwischen Österreich und den Niederlanden. Jetzt Gewinnspielfrage beantworten und mitmachen!

Gewinnspielfrage: Welcher österreichische Nationalspieler ist das offizielle Testimonial von vivo im Rahmen der EURO UEFA 2024™? Sende die richtige Antwort per E-Mail mit dem Betreff "Euro 2024" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (inkl. Wohnadresse und Handynummer) Registriere dich auf ligaportal (hier klicken), abonniere im Zuge der Anmeldung den Ligaportal-Newsletter und erhöhe damit deine Gewinnchancen!

Alle TeilnehmerInnen, die bis spätestens 12. April 2024 um 10:00 die richtige Antwort per E-Mail mit dem Betreff "Euro 2024" an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden, nehmen an der Verlosung teil. Die GewinnerInnen werden an diesem Tag schriftlich per E-Mail verständigt. Im Rahmen des Gewinnspiels werden 4x2 Tickets (Kategorie 1) für das Vorrundenspiel des ÖFB gegen Niederlande bei der UEFA EURO 2024™ in Deutschland verlost. Die Teilnahme an der Promotion ist kostenlos. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimme ich zu, dass im Falle des Gewinns meine Daten (Name und E-Mail-Adresse) an VBF Tech Austria und die UEFA zur Ticketaussendung weitergeleitet werden. Bitte beachte unsere Datenschutzbestimmugen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen. Alle teilnehmenden Personen müssen zum 28.03.2024 zumindest das 18. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmende zwischen 13 und 16 Jahren bestätigen, mit Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten teilzunehmen. Teilnehmende müssen mit Hauptwohnsitz legal in Österreich gemeldet sein. Ligaportal behält sich bei Verdacht der Beeinträchtigungen der Gewinnchancen durch Manipulation oder andere unsachgemäße oder unfaire Mittel oder bei Vorliegen sonstiger berechtigter Bedenken das Recht vor, Teilnehmer auszuschließen, bereits zuerkannte Preise abzuerkennen oder zurückzufordern und Ersatzgewinner zu bestimmen. Der Preis ist, wenn er gewonnen wurde, nicht abänderbar und kann nicht in bar ausbezahlt werden. Die An-/Abreise, sowie Unterkunft müssen von den GewinnerInnen selbst organisiert werden. Eine Haftung für Schäden ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Ligaportal lehnt alle Ansprüche ab, welche über den Gewinn hinausgehen. Zudem ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Gerichtsstand ist Linz. Es gilt österreichisches Recht.

