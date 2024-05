Umkämpftes Remis zwischen USV St. Anna/A. und FC Gleisdorf 09

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:00

In einem hart umkämpften Spiel trennten sich der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen und der FC Gleisdorf 09 mit einem 1:1-Unentschieden. In einer Partie, die erst in der zweiten Hälfte richtig Fahrt aufnahm, konnten beide Teams je einmal treffen. Die Zuschauer sahen ein Spiel, das von Taktik und Kampfgeist geprägt war, und in dem beide Mannschaften ihre Momente hatten, aber letztendlich keinen Sieger fanden.

Erste Halbzeit: Gleisdorf geht in Führung

Die erste Halbzeit begann zurückhaltend, mit beiden Teams, die sich vorsichtig abtasteten und kaum nennenswerte Offensivaktionen zeigten. Die ersten 20 Minuten verstrichen ohne große Höhepunkte, beide Mannschaften konnten keine klaren Chancen kreieren. St. Anna am Aigen versuchte es erstmals in der 13. Minute mit einer Flanke von Lackner, die jedoch keinen Abnehmer fand. Gleisdorf antwortete mit einem Schussversuch von Wagnes in der 9. Minute, der aber keine Gefahr für das Tor von St. Anna darstellte. Es dauerte bis zur 35. Minute, bis die Hausherren ihre erste große Chance hatten, die jedoch knapp das Ziel verfehlte. Kurz vor der Pause gelang es dem FC Gleisdorf 09 durch einen traumhaft getretenen Freistoß von Markus Forjan in der 44. Minute in Führung zu gehen, was die Partie kurzzeitig aufwühlte.

Zweite Halbzeit: St. Anna erkämpft sich den Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann ähnlich verhalten wie die erste, ohne dass eine der Mannschaften zunächst ihre Dominanz ausspielen konnte. St. Anna am Aigen erhöhte mit der Zeit den Druck und kam in der 69. Minute zu einem ersten Abschluss, der jedoch sicher vom Gleisdorfer Torhüter gehalten wurde. Die Bemühungen der Hausherren wurden schließlich in der 85. Minute belohnt, als Christoph Kobald nach einer feinen Einzelleistung den Ausgleich erzielte und seinem Team damit einen verdienten Punkt sicherte. Der Treffer von Kobald folgte einem Spielabschnitt, in dem St. Anna die besseren Chancen hatte und der Ausgleich in der Luft lag.

Obwohl beide Teams in den Schlussminuten noch auf den Siegtreffer drängten, blieb es beim 1:1-Unentschieden. Das Spiel endete mit einem gerechten Ergebnis, bei dem beide Seiten ihre Momente hatten, aber letztendlich keinen Weg fanden, das Spiel für sich zu entscheiden. Das Remis spiegelt den Verlauf eines Spiels wider, in dem beide Mannschaften mit viel Einsatz kämpften, aber die entscheidenden Momente nicht nutzen konnten.

Stimme zum Spiel:

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "In Halbzeit eins konnten wir einige sehr gute Chancen nicht nutzen und kurz vor der Pause bekamen wir dann das 0:1 aus einem sehr gut geschossenen Freistoß! In Hälfte zwei haben wir sehr gut Druck gemacht und den verdienten Ausgleich erzielt! Wir sind mit dem Punkt nicht unzufrieden, auch wenn man sich zu Hause natürlich immer mehr erwartet. Weiter geht es am Dienstag in Weiz!"

Aufstellungen :

St. Anna/A.: Tahir Bilalic - Jure Petric, Paul Glanz - Luka Maric, Christoph Kobald (K), Sebastian Weber, Marko Maučec, Andreas Lackner, Andre Muhr - Paul Kiedl, Anej Polak



Ersatzspieler: Simon Georg Donner, Tobias Frankl, Thomas List, Christoph Pendl, Endrit Dvorani, Markus Klöckl



Trainer: Edgar Spath

Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Marco Köfler (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig - Jörg Wagnes, Markus Forjan, Alexander Kager, Michael Loder, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Philipp Fraiss, Felix Schlemmer, Burak Gül, Felix Mießl, Matthias Roitner, Leon Pliso



Trainer: Mag. Christoph Krasser

Regionalliga Mitte: St. Anna/A. : Gleisdorf - 1:1 (0:1)

85 Christoph Kobald 1:1

43 Markus Forjan 0:1