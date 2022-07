Gleisdorf will an starkes Frühjahr anknüpfen

Details Mittwoch, 13. Juli 2022 18:08

Der FC Gleisdorf 09 möchte den Schwung vom zuletzt starken Frühjahr in den Herbstabschnitt der neuen Regionalliga Mitte-Saison mitnehmen und bestätigen. „Der Kader passt, wir treffen noch letzte Vorbereitungen und dann wollen wir angreifen“, sagt der Sportl. Leiter Gerald Kainz. Die Gleisdorfer wollen den ÖFB-Cup erreichen und sehen sich dafür gerüstet.

Trainerwechsel

Die Solarstädter gehen wieder mit Thomas Böcksteiner aus dem Frühjahr als Coach in die neue Saison. „Wir wollen an das starke Frühjahr anknüpfen, wo wir zehn Spiele unbesiegt waren. Leider hatten wir auch enorm viel Verletzungspech. Wir haben dazu sogar ein paar präventive Maßnahmen gesetzt um dies heuer zu verhindern“, ergänzt Kainz. Mit Dragan und Filip Smoljan konnten zwei starke Spieler an Bord geholt werden. „Der Kader passt, es muss etwas besser laufen als in der abgelaufenen Spielzeit damit wir uns wieder für den ÖFB-Cup qualifizieren können“, sagt der Sportliche Leiter in Gleisdorf.

"In der Regionalliga muss alles passen"

Bezugnehmend auf die Regionalliga-Debatte meint Kainz: „Wir sind nun schon lange in der RLM dabei und waren fast immer sehr gut platziert. Wir haben auch schon um die Lizenz der Zweiten Liga angesucht und das Stadion ist auch tauglich. Ich verstehe aber auch die Schwierigkeiten dahinter. Es muss wirklich alles rundherum top organisiert sein und passen. Die Kicker sind ja auch berufstätig bzw. studieren nebenher. Der finanzielle Aufwand ist natürlich auch sehr groß“

In der Zweiten Liga wird der Aufsteiger SK Sturm Graz II die Heimspiele im Gleisdorfer Stadion bestreiten. „Das werden wir bei den Sturm-Spielen laufend beobachten, wie sich die Zuschauerzahlen und diverse Abläufe entwickeln, aus dieser Erfahrung können dann wir sehr viel mitnehmen, sollte ein Aufstieg in die Zweite Liga bei uns Thema sein“, erklärt Gerald Kainz

Bericht: Andreas Neumayer

Foto: Ligaportal