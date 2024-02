„Ziel ist klar der Klassenerhalt“ – Vöcklamarkts Sportchef Omer Tarabic im Interview

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 20:10

Die UVB Vöcklamarkt absolvierte eine solide erste Halbsaison in der Regionalliga Mitte. Vor dem Start der Rückrunde befindet sich das Team aus dem Hausruckviertel auf dem neunten Tabellenplatz. Der Abstand zum oberen Tabellenmittelfeld (Rang vier) beträgt zudem lediglich fünf Punkte. Obwohl man eine gute Platzierung und viele Punkte vorweisen kann, liegen die Grün-Gelben trotzdem mittendrin im Abstiegskampf. LIGAPORTAL sprach mit dem sportlichen Leiter der Vöcklamarkter, Omer Tarabic, über den vergangenen Herbst, die Ereignisse in der Winterpause und die bevorstehende Frühjahrssaison.

Im Frühjahr braucht es für die UVB Vöcklamarkt noch ein paar Höhenflüge, um in der kommenden Saison in die achte Regionalliga-Spielzeit in Folge gehen zu können.

LIGAPORTAL: Ihr hattet eine solide erste Saisonhälfte. Wie fällt das Fazit dazu aus?

Tarabic: „Ich bin absolut zufrieden! 20 Punkte hätte ich vor der Saison sofort unterschrieben. Was ich schon sagen muss, ist, dass wir zuhause eine Macht sind und 17 Punkte geholt haben. Mit drei Punkten auswärts sind wir aber gar nicht zufrieden. Die Auswärtsbilanz ist echt katastrophal und muss im Frühjahr besser werden.“

LIGAPORTAL: Das ist auch schon die perfekte Überleitung auf die nächste Frage. Ihr seid zuhause, wie bereits angesprochen, eine richtige Heimmacht – Auswärts bis auf einen Sieg gegen Gurten (2. Spieltag) aber alles verloren. Wie wollt ihr im Frühjahr der katastrophalen Bilanz in der Ferne entgegenwirken, und warum ist man gerade auswärts so schwach?

Tarabic: „Ehrlich gesagt verstehen wir das selbst nicht. Wir haben uns aber über den Winter etwas überlegt, wie wir dem entgegenwirken können. Zu viel verraten will ich derzeit noch nicht. Warum es ausgerechnet auswärts nicht läuft, ist ein Punkt, über den wir uns auch intern sehr viel Kopfzerbrechen machen. Es spielen ja die gleichen Leute, das Spielfeld ist fast genauso groß. Der Untergrund ist zwar anders, aber das ist für mich keine Ausrede. Wir haben ein paar Ideen fürs Frühjahr – vielleicht hilft’s.“

LIGAPORTAL: Gab es Verstärkungen im Winter bzw. wurden Abgänge verzeichnet?

Tarabic: „Wir haben leider Ivan Jakesevic aufgrund von privaten Gründen nur eine Woche vor Transferschluss verloren. Er geht wieder zurück nach Kroatien. Mit Teo Jukic (Anm.: spielte u.a. in der slowenischen 2. Liga und estländischen 1. Liga) haben wir gleich einen Stürmer-Ersatz gefunden. Weiters konnten wir Baran Akyol von der AKA Ried holen. Unglücklicherweise hat er sich beim zweiten Training die Schulter ausgerenkt und fällt voraussichtlich das ganze Frühjahr aus.“

LIGAPORTAL: Ansonsten könnt ihr aus dem Vollen schöpfen oder hat bei euch der Verletzungsteufel sonst noch zugeschlagen?

Tarabic: „Im Augenblick haben wir nur leichte Blessuren und sind von gröberen Verletzungen zum Glück verschont geblieben.“

LIGAPORTAL: Gab es ein Trainingslager? Wenn ja, wo und wie lange?

Tarabic: „Ja, wir waren vier Tage in Ampflwang. Wir trainierten bei uns in Vöcklamarkt und waren anschließend im 15 Kilometer entfernten Hotel Aldiana in Ampflwang. Der Rahmen war von den Trainingsbedingungen bis zur Unterkunft absolut top. Es waren extrem intensive Tage aber die Burschen haben voll mitgezogen.“

LIGAPORTAL: Aus fünf Testspielen setzte es bislang zwei Siege und drei Niederlagen? Was muss sich bis zum Meisterschaftsstart noch verbessern, oder seid ihr schon recht zufrieden mit der Qualität im Training und den Spielen?

Tarabic: „Testspielergebnisse sind für mich grundsätzlich nur nebensächlich. Was mir aber in der Vorbereitung sehr getaugt und fasziniert hat, war, wie unsere jungen Spieler aufgetreten sind. Wir haben im vergangenen Sommer sehr viele neue junge Spieler geholt bzw. aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Bis jetzt sieht man bereits eine großartige Entwicklung. Meiner Meinung spielten sie in der Vorbereitung sogar teilweise besser als die gestandenen Spieler. Vom ein oder anderen jungen Spieler gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass er fix einen Stammplatz haben wird. Die Jungs sind gut drauf!“

LIGAPORTAL: Meisterschaftsstart auswärts gegen den direkten Tabellennachbar St. Anna – was braucht es, um gleich erfolgreich ins Frühjahr zu starten?

Tarabic: „Wir müssen vor allem kompakt in der Defensive stehen. Ich kenne St. Anna – das ist eine sehr heimstarke Mannschaft und spielerisch stark. Mit Christoph Kobald haben sie einen überragenden Spielmacher drinnen, der aus jedem Standard ein Tor machen kann. Beim letzten Auswärtsspiel in St. Anna im Frühjahr 2023 haben wir auch ein 1:1 gespielt. Wir können’s packen, brauchen aber definitiv noch eine bessere Leistung als in den bisherigen Testspielen.“

LIGAPORTAL: Was erwartest du dir vom Frühjahr in der Regionalliga Mitte und wie sieht die Zielsetzung für die Mannschaft aus?

Tarabic: „Das Ziel ist für uns ganz klar nur der Klassenerhalt! Es wird ein Kampf bis zum Schluss – von Deutschlandsberg (Anm.: 5. Platz) bis zum ersten Abstiegsplatz sind es gerade mal acht Punkte - das ist nichts! Ich denke zudem, dass die Amateurmannschaften (Anm.: 15. Junge Wikinger, 16. WAC) alles geben werden, um oben zu bleiben. Kurz gesagt stecken bis auf Voitsberg, Wallern und Wels alle im Abstiegskampf!“

Foto: Alois Huemer

Bericht: Fabian Hörtenhuber