Wels erkämpft sich im Top-Spiel gegen Wallern drei Punkte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 11:02

Das OÖ-Derby zwischen Wallern und der SPG Wels war zugleich das Top-Spiel der Runde im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Mitte. Die Trattnachtaler strauchelten in den letzten Runden ungewohnt und kassierten sowohl gegen Gurten als auch gegen Deutschlandsberg sowie auch Vöcklamarkt Pleiten. Die SPG Wels kam nach dem verkorksten Frühjahrsstart und der damit verspielten Meisterschaft zuletzt aber immer besser in Fahrt. Im Spitzenspiel gegen Wallern ging es um die Vizemeisterschaft, wo drei Punkte für beide Teams einen ordentlichen Stellenwert gehabt hätten. Schlussendlich setzte sich die SPG aus Wels in einer intensiven Partie vor über 600 Zuschauern knapp mit 2:1 durch.

Umkämpfte erste Hälfte ohne Toren

Die Partie startete gleich mit einer guten Aktion der Gäste. Ein Schuss von Wels-Stürmer Valentin Akrap ging allerdings knapp am Kasten vorbei. Es war eine sehr spannende und kampfbetonte Partie auf der Sportanlage in Wallern. Nach 25 Minuten musste deshalb auch Emmanuel Acheampong mit einer Verletzung ausgewechselt werden. Die erste nennenswerte Möglichkeit der Hausherren fand sich nach knapp einer halben Stunde vor – ein Tor gelang allerdings nicht. So endete eine umkämpfte erste Spielhälfte mit einem torlosen Zwischenstand.

Wallern-Anschlusstreffer kommt zu spät

Nach der Pause änderte sich das Bild: Wels drückte schnell auf einen Treffer und dieser gelang knappe zehn Minuten nach Wiederbeginn. Alexander Mayr brachte nach einer präzisen Vorarbeit den Ball im Netz unter. Die Wallerer versuchten zu reagieren und kamen wenig später zu einem vermeintlichen Tor, welches aber zuvor abgepfiffen wurde. Danach hatte Wels wieder ein wenig die Oberhand und traf nach 72 Minuten zur Vorentscheidung. Jonas Schwaighofer setzte den Ball ins Netz. Die endgültige Entscheidung verpasste der Torschütze zum 2:0 wenig später, doch ein Schuss aus 20 Metern traf nur den Querbalken. Der Anschlusstreffer in Minute 87 von Oliver Affenzeller brachte nochmal Spannung und Intensität in die Schlussphase. In der fast 10-minütigen Nachspielzeit schwächten sich die Hausherren aber dann nochmal selbst. Lorenz Mayrhuber wurde nach einer Beleidigung sofort von Schiedsrichter Platzer unter die Dusche geschickt. Wallern warf schlussendlich natürlich alles nach vorne – der Ausgleich gelang allerdings nicht mehr.

Somit steht die SPG Wels erstmals seit Spieltag 14 wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Wallern verliert hingegen etwas an Boden und fällt auf Rang vier zurück. Kommende Woche wartet auf die Hausherren ein schwieriger "Clash" in Weiz, während die SPG Wels am Dienstag im Nachtragsspiel die LASK Amateure empfängt.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Bitter, die erste Niederlage daheim in der Saison zu kassieren. In Summe war es ein sehr intensives Spiel mit vielen langen Bällen. Leider mussten wir in der Defensive zwei Mal verletzungsbedingt wechseln (Acheampong nach 25 Minuten, Softic in der Halbzeit). Das war natürlich nicht ideal für den Spielverlauf aber die Tore, welche wir bekommen haben waren extrem billig. Die Chancen, die wir gehabt haben, sind da gewesen aber haben wir leider nicht nutzen können. So muss man dann leider den Welsern gratulieren.

Ligaportal: Ist die Luft etwas draußen, nachdem Voitsberg nun endgültig durchmaschiert ist?

Horst Haidacher: Nicht unbedingt! Es war ja auch nicht unser Ziel, dass wir da vorne mitspielen. Sicher waren wir dann oben dabei und da will man dann auch bleiben. Es sind nun noch 12 Punkte zu erreichen und da wollen wir so viele wie möglich machen. Die Luft ist trotz einiger angeschlagener Spieler und einer langen Saison aber noch nicht draußen."

Aufstellungen

Wallern: Kevin Radulovic, Erwin Softic, Philipp Huspek, Dejan Misic, Denny Schmid, Emmanuel Acheampong, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Philipp Mitter, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Daniel Zach, Alexander Dallhammer, Lorenz Mayrhuber, Stephan Alfons Dieplinger, Lukas Schindler, Edin Botic



Trainer: Horst Haidacher

WSC Hertha: Indir Duna - Hector Galiano Luna, Stefan Holzinger, Philipp Birglehner - Alexander Mayr, Luca Tischler, Roko Mislov (K), Miroslav Cirkovic, Hannes Huber - Valentin Akrap, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Belmin Cirkic, Michael Oberwinkler, Gentian Latifi, Josip Gabric, Marco Kadlec



Trainer: Emin Sulimani

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : SPG HOGO Wels - 1:2 (0:0)

87 Oliver Affenzeller 1:2

72 Jonas Schwaighofer 0:2

56 Alexander Mayr 0:1

Foto: Harald Dostal

F.H.