Meisterschafts-Restart im Visier: Das hat sich am Wochenende in der Regionalliga Mitte getan

Wir sind in der letzten Woche der Vorbereitung angekommen. Ab nächster Woche dreht sich dann alles nur mehr um den Meisterschafts-Restart am 1.3. um 19:00 Uhr. Derzeit befindet sich zudem noch ein Teil der Regionalliga-Mitte-Klubs im Ausland, um sich den letzten Feinschliff für die Meisterschaft zu holen. Weiters wurden am Wochenende auch wieder einige Testmatches absolviert. LIGAPORTAL mit einer kurzen Übersicht.

Vier Teams auf Trainingslager

Mehrere Regionalligisten haben sich in der Vorwoche auf den Weg ins Trainingslager gemacht. Die TUS Bad Gleichenberg verweilte über das vergangene Wochenende bei der "traditionellen Frühjahrsvorbereitung" in Slowenien. Die Stimmung im Lager der Steirer ist "top" und alle "ziehen an einem Strang, um gemeinsam das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen." Auch die Union Gurten macht derzeit Station in Slowenien. In Catez bereitet sich die Truppe von Peter Madritsch intensiv für den Meisterschaftsbeginn vor. Regionalliga-Leader ASK Voitsberg ist die Reise nach Kroatien angetreten. Die Weststeirer bereiten sich aktuell auf das Ziel "ligazwa" in Medulin vor. Als einzige Mannschaft stieg die SPG Wallern/St. Marienkirchen ins Flugzeug. Am Samstag hoben die Traunviertler Richtung türkische Riviera ab, genauer gesagt nach Side. Am Mittwoch steht gegen Bad Schallerbach noch ein Testspiel an bevor es am Freitag von der südlichen Mittelmeerküste wieder zurück nach Wien-Schwechat geht.

Testspiele vom Wochenende

Der Freitag startete mit einem Test zwischen Ostligist Traiskirchen und den LASK Amateuren OÖ - Endstand 1:4. Die Jungen Wikinger Ried gingen im Test gegen TSV Buchbach (DE) mit 1:0 als Sieger hervor. Weiz siegte bei den Kapfenberg Amateuren mit 1:2. Deutschlandsberg drehte einen 0:1-Pausenrückstand noch auf einen 2:1-Sieg gegen den Ilzer SV. Allerheiligen konnte den ASK Köflach mit 1:2 biegen. Die Weizer testeten am Samstag erneut - gegen die Lafnitz Amateure stand schlussendlich ein torreiches 4:4 auf der Anzeigetafel. Die UVB Vöcklamarkt zwang die SU St. Martin i.M. mit 2:1 in die Knie. Ein Torspektakel gab es bei der SPG Wels zu sehen. In einem Schlagabtausch gegen die SPG Pregarten gingen die Messestädter mit 6:3 als Sieger vom Platz. Das ursprünglich angesetzte Testspiel des SK Vorwärts Steyr gegen die Salzburger Austria wurde aufgrund zu vieler kranker bzw. verletzter Spieler aufseiten der Salzburger abgesagt. Anstelle dessen gab es in Grödig gegen den Salzburg-Ligisten FC Puch ein Vorbereitungsspiel, welches die Steyrer mit 4:0 für sich entscheiden konnten. Wir bleiben bei Gegnern aus Salzburg - der ASK Klagenfurt gab eine 2:0-Führung gegen den Westligisten Bischofshofen in der Schlussphase noch aus der Hand und verlor mit 2:4. Den Abschluss machte der USV St. Anna - gegen Deutsch Goritz mussten sich die Steirer aber mit 0:2 geschlagen geben.

Freitag:

Traiskirchen 1:4 LASK Amateure OÖ

Junge Wikinger 1:0 TSV Buchbach

Kapfenberg Amateure 1:2 Weiz

Deutschlandsberg 2:1 Ilzer

SV Köflach 1:2 Allerheiligen

Samstag:

Lafnitz Amateure 4:4 Weiz

Vöcklamarkt 2:1 St. Martin i.M.

SPG Wels 6:3 SPG Pregarten

FC Puch 0:4 Vorwärts Steyr

ASK Klagenfurt 2:4 SK Bischofshofen

St. Anna 0:2 Deutsch Goritz

Foto: RIPU-Sportfotos