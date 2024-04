SPG Wels trennt sich von Sportdirektor Sulimani

Details Dienstag, 16. April 2024 19:02

Nach einem verkorksten Start ins Frühjahr und dem so gut wie vergeigten Aufstieg in die 2. Liga will die SPG Wels in der kommenden Saison neue Impulse setzen. Darum verlängern die Messestädter den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Sportdirektor Harun Sulimani nicht und suchen bereits nach einem Nachfolger.

Harun Sulimani (2. v.r.) ist ab Sommer nicht mehr Teil der SPG Wels

Sportlich lief es in den letzten Wochen nicht unbedingt rosig in der Welser Messestadt. Nach einer Analyse der Situation hat sich die SPG Wels mit Sportdirektor Harun Sulimani darauf verständigt, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Die Suche nach einem Nachfolger startet unmittelbar. Bis zur Neubestellung wird Harun Sulimani seine Agenden fortführen und wird von Trainer Emin Sulimani bzw. Klubmanager Peter Huliak unterstützt.

Obmann Roland Golger: „Harun ist ein echtes Hertharaner Urgestein, schnürte er doch bereits 1997 seine damals noch sehr kleinen Fußballschuhe für den Welser Fußballklub. Umso mehr schmerzt es, dass wir uns von ihm trennen müssen. Jedoch haben wir nach interner Analyse der Gesamtsituation und vielen Gesprächen diesen schwierigen Schritt gehen müssen"

Auch Obmann-Kollege Stephan Holzleitner bedankt sich bei Sulimani für die geleistete Arbeit: "Harun Sulimani hatte mit den Agenden der 1. und 2. Mannschaft eine sehr schwierige Aufgabe. Da wir uns hier ab Sommer neu aufstellen wollen, war dieser Schritt notwendig. Wir trennen uns nicht im Bösen und sind Harun sehr dankbar für die gemeinsamen Jahre."

Foto: SPG Wels