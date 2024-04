Nach Pleite bei Tus Bad Gleichenberg: SV Allerheiligen setzt Trainer vor die Tür

Details Sonntag, 28. April 2024 16:51

Die Tus Bad Gleichenberg und der ASV Allerheiligen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. Die Niederlage bedeutet, dass Allerheiligen nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat. Das dürfte nun dazu geführt haben, dass der Verein einen Trainerwechsel vollzog, doch der Reihe nach.

Kocijan ist nicht mehr Trainer der Allerheiligener

Führung und Ausgleich

Das 1:0 war das Verdienst von Philipp Wendler. Er war vor 300 Zuschauern in der 29. Minute zur Stelle. Anto Jelec nutzte die Chance für Allerheiligen und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen.

Verrückte Partie

Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Gregor Zelko machte in der 49. Minute das 2:1 von Bad Gleichenberg perfekt. Der ASV Allerheiligen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Nino Emanuel Hartweger den Ausgleich (52.). Für das 3:2 der Tus Bad Gleichenberg zeichnete Damjan Poposki verantwortlich (59.). Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Wendler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). Marvin Hernaus war es, der in der 87. Minute den Ball im Gehäuse von Bad Gleichenberg unterbrachte. Dier Allerheiligener werfen dann alles nach vorne, es bleibt aber beim Sieg der Gleichenberger.

Bad Gleichenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht der Gastgeber auf dem 14. Platz der Regionalliga Mitte. In der Verteidigung der Tus Bad Gleichenberg stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Bad Gleichenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und zwölf Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für die Tus Bad Gleichenberg, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der ASV Allerheiligen bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Nun musste sich der Gast schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die acht Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen Bad Gleichenberg bleibt Allerheiligen weiterhin glücklos.

Neuer alter Trainer bei Allerheiligen: Josip Eskinja

Trainerwechsel bei den Südsteirern

Am Sonntag vollzog der SV Allerheiligen nun einen Trainerwechsel. Nachdem der SV Allerheiligen zuletzt das Saisonziel des ÖFB-Cupplatzes zunehmend aus den Augen verloren hat und sich nun im Kampf um den Klassenerhalt wiederfindet, hat sich der ASV entschieden, neue Impulse zu setzen. Daher trennt sich der SV Allerheiligen vom bisherigen Trainer Tomislav Kocijan und von Co-Trainer Samir Jasarevic.

Kocijan gelte für das vergangene Jahr ein besonderer Dank, konnte unter

seiner Führung bekanntlich die große Aufholjagd in der Vorsaison gestartet werden.

Aus einer fast aussichtslosen Situation konnte doch noch der Klassenerhalt am letzten Spieltag fixiert werden. Auch die Hinrunde in der aktuellen Saison brachte die Schwarz-Gelben in der Regionalliga in eine vielversprechende Ausgangssituation. In der Frühjahrssaison konnten die guten Leistungen aber nicht mehr beibehalten werden.

Alter Trainer kehrt zurück

Ein Nachfolger für Tomislav Kocijan kann bereits präsentiert werden und der neue

Cheftrainer ist in Allerheiligen bestens bekannt. Mit Zoran Eskinja kehrt ein überaus

erfolgreicher Trainer des SV Allerheiligen an die Seitenlinie zurück. Bereits als Spieler erarbeitete sich Eskinja bei den Südsteirern Legendenstatus. In der Saison

1998/99 erzielte er den entscheidenden Treffer zum Titelgewinn und führte den ASV zurück in die Oberliga Von 2018 bis 2021 hatte der heute 56-Jährige dann das Traineramt beim ASV inne und die gemeinsame Zeit ist den Fans der „Gallier“ sehr positiv in Erinnerung. In der Saison 2018/19 wurde man als vermeintlicher Außenseiter Sechster der Tabelle. In der abgebrochenen Corona-Saison 2019/20 holte man sich sogar den inoffiziellen Vizemeister-Titel. Nach einer weiteren abgebrochenen Saison trennten sich die Wege zwischen dem SV Allerheiligen und Zoran Eskinja.

Nun will man gemeinsam die alte Erfolgsbeziehung wieder aufleben lassen und

schnellstmöglich in höhere Tabellenregionen vorstoßen.

Am nächsten Freitag reist die Tus Bad Gleichenberg zum DSC Wonisch Installationen, zeitgleich empfängt der ASV Allerheiligen unter dem Neo-Trainer den SK BMD Vorwärts Steyr.

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – ASV Allerheiligen, 4:3 (1:1)

87 Marvin Hernaus 4:3

80 Philipp Wendler 4:2

59 Damjan Poposki 3:2

52 Nino Emanuel Hartweger 2:2

49 Gregor Zelko 2:1

38 Anto Jelec 1:1

29 Philipp Wendler 1:0