StayAtHome-Wordraps: Teil 4 mit Jakob Färber!

Details Freitag, 17. April 2020 16:50

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Die vierte Runde bestreitet Jakob Färber, Mittelfeldmotor beim FC Gleisdorf 09. Der 27-jährige Familienvater kickt seit 2013 beim FCG und kam in der heurigen Saison auf 16 Einsätze (zwei Tore).

So halte ich mich aktuell fit: Läufe und Kräftigung, aber hauptsächlich meine 2 kleinen Kinder und meine Freundin, die immer Arbeit findet.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Gräfischer David, Suppan Manuel

Ist der Meisterschaftsabbruch die fairste Lösung: Schwierig zu sagen. Tut mir aber sehr leid für die Mannschaften, die schon einen teils beachtlichen Vorsprung hatten.

Homeoffice: Noch zu ertragen.



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nichts spezielles.



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Auf jeden Fall, die Teamkameraden! Und natürlich die "Hösche"!

Diese Serie schaue ich aktuell: "You", "Better Call Saul", "All or Nothing"

Verschiebung der EM: Die richtige Entscheidung

Geisterspiele: Finde ich persönlich nicht gut, aber auf der anderen Seite soll wieder Fußball gespielt werden.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Schutzmaske (selbstgemacht von der Freundin)

Lieblings-App: WhatsApp



Challenges auf Instagram: Manchmal sehr amüsant

Vorbild: Früher: Raul, Heute: Lampard, Gerrard

Lieblingsfilm: Kein bestimmter.



Mein bester Gegenspieler war: Da gab es einige.



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Schwierige Frage, aber ich glaube gegen Tirol im ÖFB Cup.

Ligaportal: Ganz, ganz wichtig, vor allem in der Saison!

Foto: Richard Purgstaller

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten