StayAtHome-Wordraps: Teil 3 mit Raphael Schifferl!

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Die dritte Runde kommt von Raphael Schifferl, Abwehrmann bei den RZ Pellets WAC Amateuren. Der 20-jährige Youngster zählte in dieser Spielzeit mit 15 Einsätzen zu den Stammkräften bei der Tatschl-Elf.

So halte ich mich aktuell fit: Laufen, Radfahren und Fitness im Keller

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: René Radl

Ist der Meisterschaftsabbruch die fairste Lösung: Schwer zu akzeptieren, aber kaum anders lösbar

Homeoffice: Hab ein paar Arbeiten für die Uni zu erledigen

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Ziemlich verschieden, aber oft Putenfleisch mit Reis

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Spaß vor nach und während dem Training

Diese Serie schaue ich aktuell: Riverdale und Elite

Verschiebung der EM: Schade, aber leider zu erwarten

Geisterspiele: Gute Option

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Sicherheitsabstand



Lieblings-App: Quipp und Babbel



Challenges auf Instagram: Klopapier-Challenge erfolgreich absolviert :)



Vorbild: Gary Cahill

Lieblingsfilm: Project X



Mein bester Gegenspieler war: Taison



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Sieg gegen Gleisdorf

Ligaportal: Top

