StayAtHome-Wordraps: Teil 5 mit Harun Sulimani!

Details Sonntag, 19. April 2020 11:53

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Regionalliga Mitte sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der fünfte Teil kommt von WSC HOGO Hertha Wels-Offensivmann Harun Sulimani, der mit sieben Toren der zweitbeste Torschütze der Waldl-Elf in der laufenden Saison ist.

So halte ich mich aktuell fit: Laufen, Radfahren, Kräftigungsübungen

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Sigi Markovic

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Für uns ist es natürlich bitter, aber man muss die Entscheidung akzeptieren. Gesundheit ist das Wichtigste.

Homeoffice: Noch erträglich, normaler Alltag wäre natürlich besser



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Ich versuche mich abwechslungsreich zu ernähren



Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Spaß mit den Mannschaftskollegen. Hoffe, dass es bald wieder losgeht



Diese Serie schaue ich aktuell: Bad Blood

Verschiebung der EM: Sehr schade, aber die richtige Entscheidung

Geisterspiele: Bin kein Fan davon, jedoch besser ohne Zuschauer als gar keine Spiele

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Mindestabstand, häufiges Händewaschen

Lieblings-App: WhatsApp



Challenges auf Instagram: Keine, da ich nicht bei Instagram bin :)



Vorbild: Eden Hazard



Lieblingsfilm: John Wick 1-3



Mein bester Gegenspieler war: Václav Kadlec



Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: gegen die Sturm Graz Amateure



Foto: Harald Dostal

