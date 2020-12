Lockdown-Wordraps: Teil 14 mit Christoph Kobald (USV St. Anna)!

Details Sonntag, 06. Dezember 2020 16:38

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 14. Teil kommt vom USV RB Weindorf St. Anna am Aigen. Ligaportal.at konfrontierte Christoph Kobald mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Laufen, Stabilisations- bzw. Kräftigungsübungen



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Hannes Matheuschitz (Co-Trainer)



Fußball während Corona: Einfach anders



Homeoffice: In Zeiten wie diesen sehr nützlich!



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: KAMERADSCHAFT-TEAMGEIST



Diese Serie läuft bei mir öfters: Navy CIS, Hawaii Five-O



Geisterspiele: Schade für die Fans, aber besser als gar nicht!



Lieblings-App: Kicktipp, Kickbase, QUS Sports



Challenges auf Instagram: Hab kein Instagram



Vorbild: Haris Cerkic



Lieblingsfilm: Fast & Furious



Mein bester Gegenspieler war: Tomislav Kocijan (Trainingsspiel)



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Sieg gegen Hertha Wels - Dreierpack



Foto: Richard Purgstaller