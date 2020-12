Lockdown-Wordraps: Teil 15 mit Shahin Faridonpur (FC Wels)!

Details Dienstag, 08. Dezember 2020 12:12

Die Herbstsaison 2020 wurde zwei Runden vor der Winterpause aufgrund von Corona frühzeitig unterbrochen. In der Winterpause sind die Akteure in der Regionalliga Mitte auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der 15. Teil kommt vom FC Wels. Ligaportal.at konfrontierte Shahin Faridonpur mit einem Wordrap:

So halte ich mich im Lockdown fit: Individuelles Training + Krafteinheiten



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Bajram Gas und Alex Bauer / Dazu gehören auch viele Diskussionen über unsere Kickbase Liga



Fußball während Corona: Klar ist es nicht dasselbe vor leeren Rängen zu spielen als mit den Fans im Rücken, aber als Sportler ist es wichtig, dass man überhaupt was ausüben kann.



Homeoffice: Da ich Versicherungs- und Finanzberater bin, hat man auch vor Corona vieles vom HomeOffice aus gemacht. Von daher nichts neues!



Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Schwer zu sagen, da meine Frau sehr abwechslungsreich kocht.



Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Meiner Meinung nach ist es enorm wichtig, da man einfach im Team beisammen ist und zusammen ackern kann und sich besser vorbereiten kann auf die Saison.



Diese Serie läuft bei mir öfters: King of Queens



Geisterspiele: Für alle Beteiligten eine reine Katastrophe. Für uns Sportler besser als keine Spiele zu haben.



Lieblings-App: Kickbase, Ligaportal, Facebook



Traumfrau (außer die eigene): Die Frage stellt sich nicht, da ich meine Traumfrau schon erobert habe.



Challenges auf Instagram: Bekomme ich nicht vieles mit, da ich kein Instagram habe.



Vorbild: Marcel Halstenberg



Lieblingsfilm: Puh, schaue gerne Marvel Filme. Gibt zu viele um alle hier aufzuzählen.



Mein bester Gegenspieler war: Marcel Halstenberg



Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2020: Beim Heimsieg gegen meinen alten Verein, UVB Vöcklamarkt.



Ligaportal: Super App, man hat alles dort was man braucht rund um den österreichischen Fußball.



Foto: FC Wels