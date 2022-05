Kein Sieger in enger Partie zwischen Vöcklamarkt und Deutschlandsberg

Details Sonntag, 29. Mai 2022 09:22

UVB Vöcklamarkt empfing am Samstagabend in der 32. Runde der Regionalliga Mitte den Deutschlandsberger SC. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht ganz gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis. Die Deutschlandsberger liefen lange sogar einem Rückstand hinterher.

Keine Tore

Das Spiel beginnt mit stärkeren Deutschlandsbergern, die den Gegner sofort unter Druck setzen. Ein Freistoß von Grubisic aus 20 Metern wird von der Mauer geblockt. Dann ein Vöcklamarkter Freistoß vom linken Sechzehner-Eck durch Cirkic scharf aufs kurze Eck, doch DSC-Goalie Sturm ist auf dem Posten und pariert. Deutschlandsbergs Grubisic kommt im Strafraum frei zum Ball, doch der Schuss fällt zu schwach aus. Zwei Eckbälle hintereinander sorgen zwar für Gefahr im Vöcklamarkter Strafraum, bringen aber nichts Zählbares ein. Das Spiel ist emporeich, allerdings gibt es wenig echte Torszenen. Die Gäste sind um einen Tick bemühter, den Führungstreffer zu erzielen. Dann geht es mit dem 0:0 aber auch in die Pause.

Kalte Dusche für den DSC

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Deutschlandsberger. Eberl zieht aus 25 Metern unbedrängt ab und der Ball senkt sich genau ins lange Kreuzeck - Gästegoalie Sturm ist ohne Chance. Damit ist Deutschlandsberg in Rückstand und muss jetzt mehr investieren. In Folge dessen läuft der Ball nur noch Richtung Heimtor, doch die Gäste agieren zu umständlich und bringen den Ball nicht im Tor unter. In der 87. Minute wird das Risiko dann aber belohnt. Grubisic ist zur Stelle und versenkt das Leder im Kasten. Damit ist das 1:1 gemacht und nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri dann auch ab.

Klaus Suppan (Obmann Deutschlandsberg): "Am Ende muss man mit dem Remis sogar zufrieden sein. Wir hatten zwar schon vorher einige Chancen auf Tore, doch wir waren heute im Abschluss nicht konzentriert genug. Wir nehmen den Punkt mit."