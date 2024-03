Ausgleich in der Nachspielzeit – Wallern/St. Marienkirchen rettet einen Punkt bei WAC Amateuren

Details Freitag, 22. März 2024 22:45

In der 19. Runde der Regionalliga Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den WAC Amateuren und der SV Zaunergroup Wallern. Tabellarisch trafen zwei Welten aufeinander, doch trotz der Roten Laterne zeigten die Lavanttaler im Frühjahr aktuell gute Leistungen und holten sogar gleich viele Punkte wie der Gast aus Oberösterreich. In der Vorwoche kamen beide Mannschaften nicht über einen Punkt hinaus – Die Kärntner beim Last-Minute-1:1 gegen die LASK Amateure und Wallern beim 1:1 gegen Spitzenreiter Voitsberg. Auch heute sollte für beide Teams nicht mehr als ein Punkt rausschauen – Endstand: 2:2.

Daniel Steinmayr rettete heute seinen Wallerern einen Punkt durch den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit beim Tabellenschlusslicht aus dem Lavanttal.

WAC legt im ersten Durchgang vor

Die Hausherren starteten sehr gut in die Partie und gingen nach knapp einer Viertelstunde in Führung. Infolge eines Konters kommt der Ball ideal in den Sechzehner, wo Armin Karic zum Abschluss kommt und die Gäste aus dem Trattnachtal schockte. Die Wallerer probierten viel und fingen sich einige Minuten später den nächsten Konter. Novak marschierte nach vorne und bediente Michael Morgenstern, der aus kurzer Distanz zum überraschenden 2:0 für die Hausherren traf. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten. Kurz vor der Pause hatten aber die Gäste dann noch einige Chancen auf den Anschlusstreffer, doch dieser gelang nicht, weshalb es mit einem Stand von 2:0 erstmals in die Pause ging.

Wallern ununterbrochen am Drücker – Ausgleich in letzter Sekunde

Mit richtig viel Wut im Bauch aufgrund der schlechten ersten Halbzeit kamen die Gäste aus der Kabine. Bis zum Anschlusstreffer dauerte es aber trotzdem noch ein wenig. Nach knapp einer Stunde Spielzeit beförderte Dejan Misic das Leder im Zuge einer Ecke ins Netz und stellte damit den Anschluss her. Die Lavanttaler kamen nach dem Seitenwechsel kaum ins Spiel und gaben die Spielkontrolle völlig an die Haidacher-Elf ab. Die Gäste machten gehörig Druck, verpassten aber den Ausgleichstreffer. In Minute 77 schepperte es nach einem Distanzversuch nur am Aluminium. Der WAC sah schon fast wie der glückliche Sieger aus, doch dann machten die Oberösterreicher noch einen Strich durch die Rechnung. In der 94. Minute nutzte Daniel Steinmayr die allerletzte Gelegenheit der Partie und sicherte den Gästen wenigstens einen Punkt beim Tabellenschlusslicht aus dem Lavanttal.

Nachdem auch auf den anderen Schauplätzen nicht mehr als Unentschieden gespielt wurden, verloren die Gäste den Anschluss auf Spitzenreiter Voitsberg nicht. Für die WAC Amateure hätte dieser Sieg schon überlebenswichtig sein können - so steht man aber weiterhin am letzten Platz, wenn auch punktegleich mit Bad Gleichenberg. Die WAC Amateure treten am kommenden Freitag beim FC Gleisdorf 09 an, die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen empfängt am selben Tag ASK Klagenfurt.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Es war ein sehr intensives Spiel! Erste Halbzeit haben wir uns extrem schwer getan, denn der WAC hat es uns im Hinblick auf die Positionierung nicht leicht gemacht – darum hatten wir auch wenig Zugriff aufs Spiel. Die Tore waren auch sehr bitter und wären zu verteidigen gewesen! Obwohl wir nicht gut im Spiel waren, hatten wir zwei bis drei gute Chancen in der ersten Halbzeit. In der Pause haben wir gewissen Dinge angesprochen und umgestellt. Waren im zweiten Durchgang viel besser im Spiel und haben höher attackiert. Das Tor verdient gemacht, zum Schluss noch das System umgestellt und sind zum Glück belohnt worden. Wir haben in der zweiten Halbzeit extrem gedrückt und standen sehr hoch, weshalb wir auch die ein oder andere Kontersituation ermöglicht haben. Wie bereits letzte Woche hatte Zach Daniel einen guten Tag und hat uns in mehreren Eins gegen Eins Situationen den Punkt festgehalten. Generell ein großes Pauschallob an die Mannschaft, wie wir in der zweiten Halbzeit gekämpft haben und investiert haben."

Aufstellungen:

WAC: David Franz Skubl, Lorent Ademi, Marcel Fritzer, Maximilian Scharfetter (K), Armin Karic, Sankara William Karamoko, Tobias Gruber, Pascal Müller, Mario Leitgeb, Michael Morgenstern, Michael Novak



Ersatzspieler: Elias Müller, Michael Leon Schweiger, Marco Modritsch, Erik Kojzek, Lukas Puff, Emanuel Ofori Agyemang



Trainer: Nemanja Rnic

Wallern: Daniel Zach, Jakob Karlinger (K), Philipp Huspek, Dejan Misic, Lorenz Mayrhuber, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Mitter, Mehmet Ibrahimi, Lukas Schindler



Ersatzspieler: Lorenz Stadler, Denny Schmid, Daniel Steinmayr, Maximilian Straif, Julian Peherstorfer, Edin Botic



Trainer: Horst Haidacher

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 2:2 (2:0)

94 Daniel Steinmayr 2:2

67 Dejan Misic 2:1

25 Michael Morgenstern 2:0

14 Armin Karic 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.