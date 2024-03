SPG Wels kommt bei Allerheiligen nicht über Punkt hinaus

Details Freitag, 22. März 2024 23:03

Spannende Angelegenheit in der 19. Runde der Regionalliga Mitte. Der SV Allerheiligen würde mit einem Sieg gegen die SPG Wels den Abstand auf die Oberösterreicher drastisch verkürzen und auf drei Punkte heranrücken. Nach dem schwachen Frühjahrsstart ist für die Messestädter der Titeltraum wohl bereits nach nur drei absolvierten Spielen geplatzt. Letzte Woche folgte mit dem 3:0-Sieg gegen Vöcklamarkt das erste Erfolgserlebnis für die Welser im Frühjahr. Verkehrte Welt bei Allerheiligen: Nach zwei Siegen zum Start gab es vorige Woche bei Gurten den ersten Punktverlust im Frühjahr – allerdings mit einer herben 5:0-Klatsche. Schlussendlich wurden am Sportplatz in Allerheiligen die Punkte geteilt.

Beim Treffer von Allerheiligen Wels-Torhüter Duna nicht unschuldig

Torloser erster Spielabschnitt

Die Partie war im ersten Durchgang mehr oder weniger ohne großen Aufreger. Nicht so wie beim 4:2 Hinspielsieg der Welser, wo es bereits in der ersten Hälfte vier Treffer gefallen sind. Heute hatte Wels über weite Strecken des Spiels den Ball und fand auch einige Torchancen vor, konnten aber vor dem Seitenwechsel keinen Führungstreffer erzielen. Allerheiligen kam im ersten Durchgang kaum vor das Tor der Welser - darum blieb es in den ersten 45 Minuten beim torlosen Spielstand von 0:0.

Keinem Team gelingt der entscheidende Treffer

Die zweite Hälfte startete für die Hausherren richtig gut. Marvin Hernaus nützte einen Tormannfehler der Welser eiskalt aus und brachte die Steirer nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung. Die SPG erhöhte daraufhin wieder die Schlagzahl und schlug nur wenige Minuten später (57.) zurück. Hector Galiano Luna traf zum Ausgleich für die Welser und machte die Partie nochmal spannend. In weiterer Folge kontrollierten die Gäste über weite Strecken das Spielgeschehen, hatten einige Chancen auf den Sieg, doch ließen diese einfach aus.

Durch das Unentschieden bleiben die Welser zwar auf dem dritten Rang, verlieren allerdings an Vorsprung zum Mittelfeld. Allerheiligen verpasst durch das Unentschieden zwar den Aufschluss ans obere Tabellendrittel, ist aber nach unten aktuell nicht schlecht abgesichert. Am kommenden Freitag trifft der ASV Allerheiligen auf den SC BauerBikes Weiz, während die SPG HOGO Wels am selben Tag gegen den DSC Wonisch Installationen spielt.

Stimme zum Spiel

Harun Sulimani (Sportlicher Leiter, SPG Wels): Es war von uns eine gute Leistung und auch von den Chancen her hätten wir uns drei Punkte verdient gehabt. Wir können aber auch mit dem Punkt leben, weil es in Allerheiligen nie einfach ist. Über 90 Minuten waren wir zwar die bessere Mannschaft aber den Punkt nehmen wir mit.

Aufstellungen:

WSC Hertha: Indir Duna - Vojtech Mares, Philipp Birglehner - Erol Zümrüt, Simon Gasperlmair, Roko Mislov (K), Miroslav Cirkovic, Hannes Huber - Adrian Castro Mesa, Michael Oberwinkler, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Belmin Cirkic, Alexander Mayr, Gentian Latifi, Arnel Kadric, Patrick Plojer



Trainer: Emin Sulimani

Allerheiligen: Marino Hamer (K) - Gabriel Budimir, Fabian Hasenrath, Dino Kovacec, Paul Kargl - Rok Kronaveter, Angelo Nenadic, Erik Derk, Julian Janetzko, Sally Christian Preininger - Marvin Hernaus



Ersatzspieler: Christoph Wallner, Maximilian Michael Sieber, Rok Sirk, Leon Martincevic



Trainer: Tomica Kocijan

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – SPG HOGO Wels, 1:1 (0:0)

57 Hector Galiano Luna 1:1

48 Marvin Hernaus 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.