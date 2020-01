2. Liga: Schlusslicht lässt zwei Spieler ziehen!

Details Sonntag, 12. Januar 2020 15:54

Der Tabellenletzte aus Kapfenberg gibt zwei Abgänge bekannt. Vitinho wird in Brasilien bleiben, zwar stand der Linksverteidiger in den abgelaufenen sieben Runden in der Startelf der "Falken", für eine weitere Perspektive unter Kurt Russ hat es aber offenbar nicht mehr gereicht. Wie Vitinho wird auch Samuel Oppong die Steirer schon nach einem halben Jahr wieder verlassen. Im Laufe der Herstbsaison ging sein Stammplatz verloren, eine Verletzung verschlechterte seine Position noch zusätzlich. Im Laufe der Vorbereitung will Trainer Kurt Russ mehreren Testspielern auf die Beine schauen um Ersatz zu finden.

