2. Liga: Vier Neuzugänge sowie ein Abgang bei Austria Lustenau!

Details Dienstag, 04. Februar 2020 09:44

Mit Wallace Menezes dos Santos, Bojan Avramovic, Andy Reyes und Richard wechseln gleich vier Spieler zum SC Austria Lustenau, der damit den Kader für die Rückrunde komplettiert. Mit Simon Pirkl wiederum verlässt ein Linksverteidiger die Austria, um sich dem SV Horn anzuschließen.

Einer von vier Neuzugängen: Der junge Brasilianer Richard. Foto: Richard Purgstaller

Talentierter Brasilianer kommt an den Rhein

Wallace Menezes dos Santos kommt vom brasilianischen Club Maruinense SE nach Lustenau. Der 21-jährige brasilianische Flügelspieler überzeugt mit seinem Tempo und Dribblings. „Mit Wallace haben wir einen talentierten Spieler verpflichtet, den wir als zusätzliche Option für den Flügel sehen. Er muss sich zwar erst an Europa und den Fußball hier gewöhnen, aber er hat in den Testspielen vielversprechende Ansätze gezeigt“, wird Sportvorstand Stephan Muxel zitiert.

Avramovic verstärkt Abwehrzentrum

Nach der Verletzung von Tobias Berger reagiert die Austria mit der Verpflichtung von Bojan Avramovic auf die dünne Personaldecke auf den Außenverteidigerpositionen. Avravomic kickte bereits von Juli 2017 bis Juli 2018 für Lustenau, wechselte jedoch 2018 in Richtung Bundesliga zum Wolfsberger AC. Zuletzt war der 22-jährige vereinslos und kann sich nun bei Grün-Weiß empfehlen. Bojan Avramovic unterschreibt vorläufig bis Ende Saison. „Bojan kennt den Verein und wird sich schnell integrieren. Er hat bei uns die Chance, sich für weitere Aufgaben zu empfehlen“, so Valentin Drexel, Sportvorstand beim SC Austria Lustenau.

LASK verleiht zwei Spieler

In Kooperation mit dem LASK wechseln der aus Costa Rica stammende Andy Reyes (20) und der Brasilianer Richard (18) leihweise für eineinhalb Jahre nach Lustenau. Andy Reyes ging bis vor kurzem für den FC Juniors OÖ auf Torjagd. In der Hinrunde kam Reyes verletzungsbedingt nur auf zehn Ligaeinsätze und erzielte dabei dennoch vier Tore und bereitete drei vor. „Andy Reyes hat sich in der Liga bereits einen Namen gemacht und wird unsere Offensivabteilung deutlich verstärken. Wir sehen bei ihm großes Potential, dass er jetzt abrufen muss“, erklärt Stephan Muxel.

Der 18-jähirge Brasilianer Richard war zuletzt beim Grazer AK auf Leihbasis und kam dabei in Liga und Cup auf vier Einsätze und erzielte ein Tor.

„Es freut uns sehr, dass wir nach sehr guten Gesprächen diese Leihgeschäfte mit dem LASK fixieren können. Diese Zusammenarbeit mit einem Bundesligaclub bringt uns deutliche Vorteile. Ich bedanke mich noch einmal herzlich bei Jürgen Werner für die positiven Verhandlungen.“, erzählt Valentin Drexel abschließend.

Statements der Neuzugänge

Wallace: „Ich freue mich darauf bei der Austria mein Können unter Beweis zu stellen. Der Fußball hier ist anders als in Brasilien, aber ich werde alles tun mich schnell einzugewöhnen. Ich möchte der Austria weiterhelfen und mit ihr viel zu erreichen.“

Bojan Avramovic: „Ich kenn den Verein und die Fans und ich bin froh, dass ich wieder für die Austria spielen darf. Ich möchte die Chance nutzen und mich für ein langfristiges Engagement empfehlen.“

Andy Reyes: „Ich sehe das Leihgeschäft als Chance mich weiterzuentwickeln und mich zu zeigen. Ich habe gegen Lustenau bereits gespielt und kenne dadurch bereits die Atmosphäre im Planet Pure Stadion. Ich freue mich darauf vor den Lustenauer Fans zu spielen.“

Richard: „Ich bin noch jung und sehe diesen Schritt als tolle Möglichkeit weitere Erfahrung zu sammeln. Ich habe noch viel zu lernen, doch ich werde alles für den Verein geben, wenn ich die Chance dafür bekomme.“

Simon Pirkl wechselt zum SV Horn

Es gibt jedoch auch einen Abgang zu vermelden: So verlässt Linksverteidiger Simon Pirkl den SC Austria Lustenau, um sich dem SV Horn anzuschließen: "Mit Simon Pirkl haben wir einen vielfachen Nachwuchsnationalspieler verpflichtet, der sowohl fußballerisch als auch charakterlich gut zu unserem Verein passt und somit eine Bereicherung für unsere Mannschaft darstellen wird", freut sich Horn-Sportchef Reinhard Vyhnalek über die Verpflichtung.

Von Ligaportal

