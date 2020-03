2. Liga: Blau Weiß Linz informiert über die weitere Vorgehensweise

Details Freitag, 13. März 2020 17:23

Das Corona-Virus hat in diesen Tagen auch den Fußball fest im Griff. Der FC Blau Weiß Linz informierte in einer Presseausendung über die Planungen der kommenden Tage! Nach Verkündung des neuen Maßnahmenpakets der Regierung wurde am heutigen Freitagnachmittag zwischen Stefan Reiter, Cheftrainer Ronny Brunmayr und Sportdirektor Tino Wawra folgende weitere Vorgehensweise beschlossen!



Der Trainingsbetrieb des FC Blau-Weiß Linz wird zumindest für die kommenden zehn Tage auf Basis Heimtraining umgestellt. Die Programme wurden bereits von Fitness-Coach Alex Hintringer an die Kicker übergeben. Sollte sich die Lage entspannen, würde der normale Trainingsbetrieb am 23.03.2020 wieder aufgenommen werden.

Auch die Geschäftsstelle des FC Blau-Weiß Linz bleibt bis zumindest 23.03.2020 geschlossen - diesbezüglich wurde auf Home-Office umgestellt.

Wie, ob und wann es mit dem Ligabetrieb weitergeht, ist aus heutiger Sicht noch nicht abzuschätzen. Diesbezüglich wartet der Klub ebenfalls auf weitere Informationen!



Foto: Harald Dostal

