Die HPYBET 2. Liga steht aufgrund des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit still. Während die Tipico Bundesliga in absehbarer Zeit den Spielbetrieb wieder aufnehmen darf, müssen alle Vereine in der zweithöchsten Spielklasse weiterhin auf eine Entscheidung warten. Wir nutzen diese ruhige Phase im Fußball-Business und haben Simon Gasperlmair via Instagram um ein Interview gebeten.

Die Fußballer sind in Coronapause – wie gehst du mit der aktuellen prekären Lage um?

„Für uns Fußballer ist die Situation natürlich auch nicht einfach. Ich halte mich derzeit zu Hause fit und absolviere das vom Verein vorgegebene Trainingsprogramm.“

Auch die EM ist auf 2021 verschoben – ebenso das Finale der EL und CL – richtige Entscheidung?

„Ich finde die Entscheidung auf jeden Fall richtig, da man wegen der speziellen Umstände natürlich auf große Menschenansammlungen vollkommen verzichten sollte. Eine EM oder eine CL sollte auf keinen Fall zum Geisterspielevent werden, da ja der Fußball von seinen begeisterten Fans lebt. Deshalb finde ich die Entscheidung sehr gut, diese Großevents um 1 Jahr zu verschieben.“

Wie wird in der Mannschaft mit dem Thema umgegangen?

„Die Mannschaft war natürlich jetzt heiß auf die kommenden Spiele, da uns zuletzt ein Sieg gegen Vorwärts Steyr gelungen ist. Wir haben Lust auf mehr bekommen. Die Pause kam da mit Sicherheit zum falschen Zeitpunkt. Jedoch ist sich jeder von uns der aktuellen extremen Situation bewusst und nimmt dies auch zur Kenntnis. Die Pause ist für uns wie eine neue Vorbereitungsphase, in welcher wir uns in einen körperlichen Topzustand bringen und Verletzungen auskurieren können.“

Die derzeitigen Einschränkungen sind massiv. Was bedeutet das für dein Privatleben?

„Man gewöhnt sich daran zu Hause zu bleiben. Derzeit nutzt man halt andere Wege im Kontakt mit seinen Freunden zu bleiben. Zum Beispiel über Videochat. Ein Vorteil für mich ist, dass wir einen großen Garten mit Pool haben."

Glaubst du, dass noch Spiele in dieser Saison stattfinden bzw. gibt es nur bis Saisonende Geisterspiele?

„Ich hoffe, dass die Saison noch fertig gespielt werden kann. Falls notwendig auch in Form von Geisterspielen."

Wie hälst du dich in der „Zwangspause“ fit?

„Wir bekommen jede Woche einen Fitnessplan von unserem Athletiktrainer, welcher jeder Spieler mittels Brustgurt aufzeichnet. Somit sind wir auch laufend mit unseren Trainern in Kontakt. Diese können sich dann über unseren derzeitigen Fitnessstatus ein Bild machen.“

Befürwortest du wie die Regierung handelt?

Auf jeden Fall! Man muss da den Verantwortlichen ein großes Lob aussprechen. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir den Virus mittlerweile gut im Griff. Die Regierung hat sehr schnell und gut gehandelt. Deshalb konnte man Gott sei Dank Szenarien wie in Italien oder Spanien vermeiden.“

Wie lauft es für dich sportlich beim Verein?

„Leider bisher noch nicht wie von mir erhofft. Nach einer langwierigen Verletzung im Herbst, fühle ich mich im Frühjahr wieder richtig gut in Form. Mein klares Ziel ist es also wesentlich mehr Spielzeit zu erhalten und mich für die Startelf zu empfehlen.“

Foto: Harald Dostal