In der 25. Runde der HPYBET 2. Liga trennen sich der Grazer AK 1902 und der FC Dornbirn mit einer 1:1-Punkteteilung. Egzon Shabani (21.) brachte die Vorarlberger hingegen des Spielverlaufs mit 0:1 in Führung, ehe Martin Harrer (30.) den 1:1-Aausgleichstreffer erzielte.

Spannender erster Durchgang

In den ersten Minuten hatte der Grazer AK 1902 die Partie im Griff und setzte die tiefstehenden Vorarlberger immer wieder mit hohem Tempo nach Ballgewinn unter Druck. Da die Gäste das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Rotjacken ihr Glück über die Außenbahn. Konkrete Torchancen waren in den ersten Minuten jedoch weitestgehend Mangelware. Bis zur 9. Spielminute Marco Perchthold kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power. Nur fünf Minuten später wurde es vor dem Gehäuse der Gäste erneut brenzlig. Nach einem Pass in die Tiefe kam Dieter Elsneg (13.) aus aussichtsreicher Distanz zum Abschluss, doch dieser setzte das runde Leder hauchdünn neben den Kasten.

In der 19. Spielminute gelang den Schützlingen von Markus Mader der überraschende Führungstreffer. Nach einer wunderschönen Vorarbeit von Lukas Fridikas landete das runde Leder vor den Füßen von Egzon Shabani. Der Dornbirn-Kicker zog sofort ab – 0:1.

Vier Minuten später wurden die Grazer wieder Gefährlich. Der Fernschuss von Gerald Nutz (23.) zischte nur um Haaresbreite am Dornbirner-Kasten vorbei. Auf der Gegenseite sorgte ein Pirsch-Kopfball nur für wenig Gefahr. In den folgenden Spielminuten konnten sowohl der GAK 1902 als auch der FC Donbirn stets Nadelstiche setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite – bis zur 30. Minute. Nach einer maßgerechten Hereingabe köpfelte Martin Harrer das runde Leder zum 1:1-Ausgleichstreffer in die Maschen ein. Vier Minuten später wurden die Rotjacken erneut zwingend. Josef Weberbauer probierte es mit einem präzisen Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Lukas Fredrikas (45+1.) das Spielgerät nach einer Hereingabe nicht im GAK-Tor unterbringen.

Vorarlberger dominieren zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel lief bei den Hausherren aus der Steiermark nicht allzu viel zusammen, auch weil die Grazer mit dem Ball oftmals zu hektisch agierten und sich zu viele Fehlpässe leisteten. Dagegen wurde der FC Dornbirn immer bissiger und fand bereits drei Spielminuten nach Wiederbeginn die erste Top-Möglichkeit vor. Egzon Shabani (51.) zog aus aussichtsreicher Position ab, fand jedoch in GAK-Keeper Weigelt seinen Meister, der glänzend parierte. In Minute 52 die nächste zwingende Torannäherung: Der Abschluss von Florian Pirsch zischte nur um Haaresbreite am Tor vorbei.

In den folgenden Spielminuten konnten sowohl der Grazer AK als auch der FC Dornbirn Nadelstiche setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite – bis zur 75. Minute. Martin Harrer aus aussichtsreicher Position ab, doch das Runde landete knapp neben dem Eckigen. Wenige Augenblicke vor Spielende wurden die Hausherren nochmals zwingend. Die Hereingabe von Martin Harrer (88.) fand jedoch keinen Abnehmer.

Startaufstellung des GAK 1902:

77 Chris Weigelt

19 Marco Gantschnig

21 Josef Weberbauer

12 Stefan Pfeifer

8 Gerald Nutz

13 Marco Perchtold

27 Benjamin Rosenberger

10 Dominik Hackinger

9 Dieter Elsneg

20 Martin Harrer

37 Slobodan Mihajlovic

Staraufstellung des FC Dornbirn:

23 Maximilian Lang

3 Andreas Malin

15 Timo Friedrich

4 Marc Kühne

11 Florian Prirsch

13 Anes Omerovic

10 Franco Joppi

20 Lukas Allgäuer

7 Egzon Shabani

8 Lukas Fridrikas

18 Elvir Hadzic

Fotocredit: Richard Purgstaller