Zwei Tage vor dem Saisonauftakt im UNIQA ÖFB-Cup vermeldet der FAC mit Leomend Krasniqi seinen achten Sommer-Neuzugang. Der 20-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt bei Ligakonkurrent SV Horn unter Vertrag. "Mit der Verpflichtung von Leomend Krasniqi macht der Floridsdorfer Athletiksport-Club einen großen Schritt in Richtung Kader-Finalisierung für die Saison 2020/21", schreibt der Zweitligist in einer Aussendung.

FAC Manager Sport Lukas Fischer zum achten Sommer-Neuzugang: „Leo ist ein interessanter, junger Spieler, der im zentralen Mittelfeld sehr flexibel einsetzbar ist. Unser Co-Trainer Aleksandar Gitsov kennt ihn noch sehr gut aus seiner Zeit beim SV Horn, wo er bereits Zweitliga-Erfahrung gesammelt hat. Ich freue mich, dass wir ihn für unsere Mannschaft gewinnen konnten.“

Leomend Krasniqi wechselte im Sommer 2014 in die Jugend des SV Horn, wo er über die zweite Mannschaft den Sprung zur Profimannschaft der Niederösterreicher schaffte. In der vergangenen Saison war der gebürtige Niederösterreicher an den SV Waidhofen/Thaya verliehen.

Foto: FAC