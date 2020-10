Einen Tag vor dem Heimspiel gegen den FC Liefering gibt es gute Nachrichten für die Fans des FAC: Ab sofort sind bei den Heimspielen des Floridsdorfer Athletiksport-Clubs wieder 495 Zuschauer zugelassen. Das gibt der Zweitligist in einer Aussendung bekannt.

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club darf ab sofort bei seinen Heimspielen wieder 495 Zuschauer am FAC-Platz begrüßen. Die dafür notwendige Genehmigung haben die zuständigen Behörden dem FAC am Donnerstagvormittag erteilt, wodurch die Obergrenze von 495 Zuschauern bereits am morgigen Freitag, den 23. Oktober 2020, beim Heimspiel gegen den FC Liefering gilt.

Aufgrund der kurzfristigen Änderungen der COVID-19-Maßnahmenverordnung vor einigen Wochen konnte der Floridsdorfer Athletiksport-Club beim Heimspiel gegen die KSV 1919 Ende September nur 250 Zuschauern am FAC-Platz Eintritt gewähren.

Ab Freitag 0 Uhr ist während des gesamten Aufenthalts am Veranstaltungsgelände das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.

Foto: Josef Parak