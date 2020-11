Der SK Vorwärts Steyr hat am Mittwochnachmittag seinen neuen Hauptspondor präsentiert. Ab sofort wird der oberösterreichische Traditionsklub als SK BMD Vorwärts Steyr auflaufen. BMD Business Software zählt zu den führenden Softwareherstellern in Österreich. Seit nahezu fünf Jahrzehnten entwickelt das Unternehmen mit Hauptsitz in Steyr Softwarelösungen in den Bereichen Rechnungswesen und ERP für den internationalen Raum.

Vertrag läuft über drei Jahre

Der neue Haupt- und Namenssponsor BMD wurde im Zuge einer virtuellen Pressekonferenz von Vorwärts-Präsident Reinhard Schlager und Vize-Präsident Michael Obermair präsentiert. Der abgeschlossene Vertrag sieht eine umfangreiche Zusammenarbeit über drei Jahre vor.

„Dass wir in diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten einen weiteren starken, regionalen Partner für uns begeistern können, zeigt die Professionalität und die gute Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet worden ist. Als SK BMD Vorwärts Steyr werden wir zukünftig auftreten“, verkündet Vize-Präsident Michael Obermair.

„Ich bin überglücklich, ein Steyrer Top Unternehmen als Hauptsponsor für die nächsten Jahre präsentieren zu dürfen! Gemeinsam werden wir uns den nächsten Herausforderungen stellen und als SK BMD Vorwärts Steyr die Fahnen hochhalten“, merkt Präsident Reinhard Schlager an.

„Erfolgsgeschichten lassen sich am besten gemeinsam erzählen. Daher unterstützen wir als BMD gerne Vorwärts Steyr. Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten zählt ein starker, verlässlicher Partner“, so Dr. Markus Knasmüller, Geschäftsführer von BMD.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media