Hängt bei Austria Klagenfurt der Haussegen schief? Vor dem heutigen Heimspiel gegen den FC Dornbirn (14:30 Uhr im Liveticker) drücken die Fans von Austria Klagenfurt ihren Unmut über Sportdirektor Matthias Imhof aus. "Imhof: Die Austria ist zu grob für dich, verpiss dich!!!!!", steht auf einem Transparent geschrieben, das vor den Büroräumlichkeiten des Wörthersee-Stadions platziert wurde.

Causa Aydin als Auslöser des Unmuts?

Die Kritik der Fans dürfte sich schon seit längerer Zeit gegen den Sportdirektor des Zweitligisten richten. Großes Unverständnis herrschte besonders nach der Causa Okan Aydin, dessen Transfer nach China im Oktober des Vorjahres geplatzt war. „Wir sind nie nach China eingeladen und immer hingehalten worden. Wir haben keinen unterschriftsreifen Vertrag vorgelegt bekommen. Und dass Klagenfurt den Transfer frühzeitig als fix vermeldet hat, hat uns natürlich auch nicht gefallen", ärgerte sich Aydins Berater Laurent Burkart nach dem geplatzten Deal.

Klagenfurts Sportchef Matthias Imhof war sich damals sicher gewesen, dass der Transfer über die Bühne gehen wird: „Warten wir doch einfach den 5. Oktober ab. Dann werden wir sehen, dass Aydin in China spielen wird", wurde er in der Kleinen Zeitung zitiert. Letztlich mussten die Waidmannsdorfer ihren Topscorer ablösefrei gehen lassen. Mittlerweile kickt Aydin bei Liga-Konkurrent Wacker Innsbruck. Ein Umstand, der den Fans der Austria sauer aufstoßen wird.

Ob die Wogen zwischen der sportlichen Führung und den Fans noch zu glätten sind, bleibt abzuwarten. Dafür müssten jedenfalls gute Ergebnisse in der Liga her. Aus den letzten acht Ligapartien holte die Klagenfurter Austria nur zwei Siege. In der Tabelle liegen die Kärntner mit 25 Punkten auf Rang sechs.

von Ligaportal, Foto: zVg