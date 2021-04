Hiobsbotschaft für den SK Vorwärts Steyr: Wie der Zweitligist am Mittwoch bekannt gibt, hat sich Michael Halbartschlager im Spiel gegen Austria Lustenau eine schwere Knieverletzung zugezogen. Eine MRT-Untersuchung ergab die Horror-Diagnose Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie. Auf den 28-Jährigen wartet nun eine Operation und anschließend eine mehrmonatige Reha.

Michael Halbartschlager selbst blickt nach dem ersten Schock bereits wieder nach vorne: "Natürlich ist es im ersten Moment extrem bitter und man denkt viel darüber nach wie es jetzt weitergeht aber der Blick ist schon wieder nach vorne gerichtet und im Frühjahr 2022 will ich wieder dabei sein! Bis dahin heißt es hart arbeiten und alles tun um wieder zurückzukommen. Auf diesem Weg auch ein großes Danke an den Verein und unseren Vereinsarzt für die perfekte Unterstützung in den ersten Tagen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media