Kevin Brandstätter bleibt dem SK BMD Vorwärts Steyr treu und verlängert sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr. Der 25-Jährige war im Sommer 2019 zum SKV gewechselt. Seither absolvierte er 48 Spiele für die Oberösterreicher.

„Ich verlängere bei der Vorwärts, weil es mir hier richtig taugt und ich gerne in Steyr bin. Die Kameradschaft und das Trainerteam sind top. Im kommenden Jahr will ich nochmal richtig angreifen. Ich möchte mich zu einem absoluten Führungsspieler entwickeln, was mir jetzt teilweise schon gelungen ist. Momentan spiele ich sehr viel auf der Sechs. Das gefällt mir gut, da es spielerisch und läuferisch meinem Potenzial entspricht und ich mich auf der Position richtig entfalten kann", so Kevin Brandstätter zu den Beweggründen seiner Vertragsverlängerung.

„Es freut uns sehr, dass uns Kevin weiterhin die Treue hält und wir einen zentralen Punkt in unserer Kaderplanung fixieren konnten. Er hat sich in den letzten beiden Jahren zu einem Leistungsträger entwickelt. Kevin ist vielseitig einsetzbar und ein Typ, der perfekt in unser Team passt“, freut sich der sportliche Leiter Jürgen Tröscher über die Verlängerung.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media