Alexander Eckmayr verlängert seinen Vertrag beim FC Wacker Innsbruck bis 2023, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Der Torhüter spielt seit seiner Kindheit für den FC Wacker Innsbruck. Ab 2013 durchlief er sämtliche Jahrgänge der AKA Tirol, ehe der Torhüter 2016 zum Tiroler Traditionsverein zurückkehrte. Dort sammelte er zunächst in der zweiten und dritten Mannschaft Spielpraxis. Seit 2019 ist er fixer Bestandteil der ersten Mannschaft und kam auf insgesamt 26 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse, zwei davon in der aktuellen Spielzeit.

Alfred Hörtnagl: „Mit Alex (Eckmayr) ist es uns gelungen den nächsten jungen Spieler langfristig an unseren Verein zu binden. Mit 26 Einsätzen konnte er bereits früh in seiner Karriere wichtige Erfahrungen in der zweiten Liga sammeln und wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft ein sicherer Rückhalt sein wird.“

Alexander Eckmayr: „Ich bin sehr glücklich weiterhin für meinen Heimatklub spielen zu können. Beim FC Wacker Innsbruck habe ich die Chance bekommen meinen Traumberuf ausüben zu können und dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. Nun möchte ich mich hier weiter beweisen und möglichst viele Einsätze sammeln.“

von Ligaportal, Foto: FC Wacker Innsbruck