Daniel Rechberger kehrt nach drei Jahren zum FAC zurück und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Zuletzt stand der 25-Jährige beim Berliner Regionalligisten VSG Altglienicke unter Vertrag. Rechberger, der bereits in der Frühjahrssaison 2018 das FAC-Trikot trug, unterschreibt beim 2. Liga-Klub einen Vertrag bis Sommer 2022.

FAC-Manager Sport Lukas Fischer über den Rückkehrer: „Daniel war ein absoluter Wunschspieler für die kommende Saison. Er ist ein Mentalitätsspieler, der jede Minute, in der er am Platz steht, 100 Prozent gibt und alles investiert, damit seine Mannschaft erfolgreich ist. Es macht uns zudem auch ein wenig stolz, mit welcher Vorfreude ein Spieler, der nun auch größere Fußball-Dimensionen in Deutschland kennengelernt hat, wieder zurück zu unserem FAC kommt. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Daniel in der kommenden Saison viel Freude haben werden.“

Auch Rechberger zeigt sich in einem ersten Statement am Dienstagvormittag überglücklich, ab sofort wieder für den FAC auflaufen zu dürfen: „Ich freue mich sehr, zurück in Wien zu sein. Ich möchte dem Verein und allen voran Lukas Fischer für das Vertrauen in meine Person danken. Der Kontakt zum FAC ist über die vergangenen drei Jahre, in denen ich in Deutschland gespielt habe, nie abgerissen. Der FAC ist wie eine Familie und das lernt man erst so richtig zu schätzen, wenn man einmal weg ist. Ich brenne schon jetzt auf die neue Saison und werde versuchen, mit meiner Erfahrung insbesondere den jungen Spielern weiterzuhelfen.“

Daniel Rechberger, der auf der rechten Außenbahn beheimatet ist, wurde in der Akademie des SK Rapid Wien ausgebildet und spielte sich bis in die zweite Mannschaft der Hütteldorfer. Über die Stationen Pasching, Oetd und St. Pölten landete der heute 25-Jährige im Jänner 2018 beim FAC Wien. Nach einer starken Frühjahressaison bei den Floridsdorfern wechselte Rechberger dann im darauffolgenden Sommer zum deutschen Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Dort stand er eineinhalb Jahre unter Vertrag, ehe er zum VSG Altglienicke nach Berlin wechselte, der ebenso in der Regionalliga Nordost spielt. Nach einer längeren Verletzungspause kehrt der gebürtige Wiener nun zum FAC zurück.

Foto: FAC