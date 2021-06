Der GAK 1902 und der italienische Sportausrüster "Macron" gehen eine Partnerschaft ein. "Macron" ist ab sofort der neue Ausrüster des Grazer Traditionsklubs. Die Liste ist enorm lang, auf der nun auch der GAK stehen wird: Lazio Rom, der FC Bologna, Udinese, OGC Nizza, Club Brügge, Roter Stern Belgrad, Stoke City, Millwall, Nottingham Forrest, Arminia Bielefeld, Hannover 96, Real Sociedad - und viele dutzende Klubs mehr.

Sie alle haben die italienische Firma als Ausrüstungssponsor. "Wir haben damit einen Partner, mit dem wir eine langjährige und gegenseitig befruchtende Partnerschaft eingehen werden", freut sich Florian Stadlober, der beim GAK für das Marketing und den Fanshop verantwortlich. Gleichzeitig bedankt sich Stadlober für die gute Zusammenarbeit mit dem bisherigen Ausrüster Erima.

Mit "Macron", auch Ausrüster aller UEFA-Schiedsrichter und UEFA-Schiedsrichterinnen, strebt der GAK eine langjährige Zusammenarbeit an. "Macron" sucht sich seine Partner gezielt aus, der GAK ist da als Traditionsklub sehr attraktiv für die Italiener, wie sie auch in einer Presseaussendung betonen.

In Cupspielen wird der GAK künftig in eigenen Cupsieger-Dressen auflaufen. Und: "Macron" rüstet den gesamten Verein aus, und damit auch alle Jugendteams des GAK. Stadlober: "Wir freuen uns sehr, dass dieser für den GAK sehr attraktive Deal gelungen ist - wir haben damit einen international erfahrenen Ausrüster an Bord, mit dem wir noch etliche Schritte in der Zukunft gehen wollen!"

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller