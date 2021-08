In der Admiral 2. Liga traf der SKU Glas Ertl Amstetten auf den SV Licht Loidl Lafnitz. In einer ausgeglichenen Partie vor rund 1000 Besuchern teilten sich die beiden Mannschaften am Ende die Punkte und trennten sich mit 1:1. Bitter für die Gäste war die Tatsache, das der Ausgleichstreffer erst in den Schlussminuten fiel.

Daniel Gremsl entpuppte sich als sicherer Schütze und versenkte den Strafstoß staubtrocken.

Lafnitz startete mit einem schnellen Tor in die Partie - nach drei Minuten stand es 0:1

Die Gäste aus Lafnitz gingen schon nach drei Minuten mit 0:1 in Führung. Mario Kröpfl verwertete einen Strafstoß staubtrocken und ließ sein Team jubeln. Die Gastgeber standen jetzt ein wenig unter Schock - es hatte wohl niemand in Amstetten mit so einem schnellen Rückstand gerechnet. Es dauerte rund 20 Minuten bis sich die Hausherren von ihrer Schockstarre erholen konnten und langsam wieder ins Spiel fanden. Tormöglichkeiten waren aber ansonsten im ersten Durchgang Mangelware - mit dem 0:1 aus Sicht der Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Der Ausgleich fiel sehr spät - Marco Stark machte in der 88. Minute alles richtig

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ein wenig bissiger. Lafnitz bemühte sich darum, die Führung auszubauen - auf die Gegenseite waren auch die Gäste nach vorne das eine oder andere Mal sehr gefährlich. Vorallem nach Einwürfen - war doch bei Amstetten jeder Einwurf im Angriffsdrittel als gefährliche Standardsituation zu sehen - brannte es oft im Straraum der Gäste. Lafnitz verabsäumte es aber zumindestens eine der drei Topchancen in Zählbares umzuwandeln, wobei sich bei diesen Chancen immer wieder Dennis Verwüster auszeichnete. Aber auch bei den Gegnern glänzte Keeper Andreas Zingl mit einigen Paraden. So mussten sich die Amstettner bis zur 88. Minute gedulden - ehe Marco Stark den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Am Ende wurden die Punkte geteilt - ein gerechtes Ergebnis - wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet.

SKU AMSTETTEN - SV LICHT LOIDL LAFNITZ 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (3. Gremsl E.), 1:1 (88. Stark)

Ertl-Glas-Stadion; 1000 Besucher; Heiss - Weiß - Gruber

Aufstellungen:

Amstetten SKU: Dennis Verwüster - Can Kurt, Sebastian Dirnberger, Marco Stark, Mario Lovre Vojkovic - Arne Ammerer (K), Roman Alin, Bojan Mustecic, Wale Musa Alli, Peter Tschernegg - John Johannesen Frederiksen

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Daniel Gremsl, Philipp Wendler, Mario Kröpfl, Georg Grasser, Sebastian Feyrer, Stefan Gölles, Philipp Siegl, Lukas Fadinger, Christian Lichtenberger

Stimmen zum Spiel:

Lafnitz-Trainer Philipp Semlic:

"Das war ein intensives Spiel. Amstetten ist eine sehr gute Mannschaft, die sich sicher am Ende im vorderen Tabellendrittel wiederfinden wird. Das X haben wir gerne mitgenommen.

Fotos: Richard Purgstaller und Harald Dostal

