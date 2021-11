Der FC Wacker Innsbruck hat sich am Freitagabend in einem torreichen Testspiel gegen den FC St. Gallen durchgesetzt. Die Innsbrucker gewannen den Probegalopp gegen den Schweizer Erstligisten 4:3. Merchas Doski sorgte für die 1:0-Halbzeitführung der Gäste aus Tirol, ehe es in der zweiten Hälfte sechs Treffer regnete.

Zunächst besorgte Florian Jamnig kurz nach der Pause das 0:2, ehe Kwadwo Duah in der 64. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Acht Minuten später erhöhte Stefan Meusburger, der nach seiner Wirbelverletzung und knapp eineinhalb Jahren Pause sein emotionales Comeback gefeiert hatte, auf 3:1 für die Tiroler.

Kwadwo Duah gelang kurz darauf erneut der Anschlusstreffer (78.), ehe Rami Tekir (86.) auf 4:2 für Wacker Innsbruck stellte. Das 3:4 durch Salifou Diarrassouba in der 90. Minute war der letzte Höhepunkt in diesem Torspektakel.

Bravo Jungs! Wir gewinnen gegen den @FCSG_1879 mit 4:3! Stefan Meusburger gab dabei sein Comeback, Christian Steinlechner und Edin Abazovic feierten ihr Profi-Debüt! 🖤💚



Foto: GEPA/ADMIRAL