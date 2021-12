Der spusu SKN St. Pölten gibt den dritten Abgang während der Winterpause bekannt. Der Klub und Christoph Halper haben sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Der 23jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt innerhalb der Admiral 2. Liga zum SV Licht Loidl Lafnitz.

Christoph Halper ist der erste Neuzugang beim SV Lafnitz

Christoph Halper wechselte im August 2020 nach St. Pölten und hat seitdem in 20 Pflichtspielen zwei Treffer für die Wölfe erzielt. In einer Presseaussendung bedankt sich der spusu SKN St. Pölten beim Spieler für die letzten eineinhalb Jahre und wünscht ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Statement:

Phillip Semlic, Trainer Lafnitz:

"Christoph Halper kommt aus der Region und ist in einem jungen Fußballalter. Er hat schon sehr viel gesehen, bringt deshalb gewisse Erfahrung mit. Wir wollen ihm wieder zu alter Stärke verhelfen. Er passt in unsere Vereinsphilosphie - mit jungen, entwicklungsfähigen Spieler aus der Region zu arbeiten und ihnen dann das Sprungbett in die Bundesliga zu bieten."

Foto: SV Lafnitz/Facebook