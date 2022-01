Der GAK 1902 verpflichtet Felix Köchl vom FC Wacker Innsbruck. Der 19-jährige Nachwuchs-Nationalspieler lief in seiner Karriere bereits 30 Mal in der 2. Liga auf. Er unterschreibt bei den Athletikern einen 1,5 Jahresvertrag.

In trockenen Tüchern: Sportchef Dieter Elsneg freut sich über die Verpflichtung von Felix Köchl

Felix Köchl stammt aus der Jugend des SV Mieders. Über die AKA Tirol gelang ihm der Sprung zum FC Wacker Innsbruck. Dort kam er zunächst zu Einsätzen in der zweiten Mannschaft, ehe er ab 2019 fixer Bestandteil der Profiabteilung des Tiroler Traditionsvereins war. Insgesamt absolvierte Köchl 30 Zweitligaspiele und sieben ÖFB Cupspiele für Innsbruck und hat weiters bereits 25 Nachwuchs-Nationalteamspiele in den Beinen. Köchl trainierte heute Nachmittag erstmals mit der Mannschaft. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2023 mit Option für Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Statements zum Wechsel:

GAK-Sportchef Dieter Elsneg:

"Mit Felix Köchl beschreiten wir weiter unseren Weg, hochtalentierte, junge Fußballer an unseren Verein zu binden. Felix hat in seinen bisherigen Zweitliga-Einsätzen gezeigt, dass er ein konsequenter, umsichtiger Außenverteidiger ist,"

Felix Köchl:

„Ich möchte mich beim ganzen Verein für die tolle Zeit bedanken! Ich konnte hier meine ersten Schritte im Profifußball absolvieren und nehme unheimlich viele Erfahrungen mit. Ein großes danke auch an alle Trainer, Betreuer und Mitspieler, mit denen ich in den vergangenen Jahren zusammenarbeiten durfte. Für mich beginnt nun eine neue Herausforderung beim GAK, auf die ich mich sehr freue. Der FC Wacker Innsbruck wird aber mit Sicherheit immer in meinem Herzen bleiben. Trotzdem freue ich mich darauf, in den kommenden Jahren für den GAK Vollgas zu geben und mit den GAK-Fans möglichst viele Siege zu feiern,"

Alfred Hörtnagl, Vorstand Sport Wacker Innsbruck:

„Wie Lukas Fridrikas und Okan Aydin kam auch Felix (Anm. Köchl) auf uns zu und wollte eine neue sportliche Herausforderung wahrnehmen. Er hat bei uns den Sprung zum Profi geschafft und konnte wichtige Erfahrungen für seine weitere Zukunft sammeln. Wir wünschen ihm für seinen nächsten Schritt alles Gute und viel Erfolg!“



Foto: GAK 1902