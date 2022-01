Nur drei Tage nach dem Testspiel in Liechtensteins Hauptstadt beim FC Vaduz, wo der SC Austria Lustenau mit 0:4 unterlag, steht für den aktuellen Spitzenreiter der Admiral 2. Liga morgen auswärts beim FC Lauterach die nächste Formüberprüfung an. Im dritten Anlauf möglichst mit dem ersten Sieg im neuen Jahr, der auch für kommenden Samstag in Hohenems gegen den TSV Berg angepeilt wird, eh das Team von Chefcoach Markus Mader am 2. Februar nach Antalya/Türkei abhebt.

1:1 in Hohenems gegen den Bundesligisten WSG Tirol (Freitag, 14. Jänner), vergangenen Samstag eingangs erwähnte 0:4-Niederlage beim FC Vaduz, im dritten Anlauf sollen für den Vorarlberger Zweitligisten nun morgen (19 Uhr) gegen den FC Lauterbach (Achter der Eliteliga Vorarlberg) und Samstagmorgen (Ankick: 11 Uhr) gegen den deutschen Verbandsligisten TSV Berg (Spielort: Hohenems, Kunstrasen) die ersten Siege in 2022 eingefahren werden.

Anders als noch am Wochenende in Liechtensein wird die Dienstag-Begegnung beim Eliteligisten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Zuschauer sind damit nicht erlaubt, Journalisten und Fotografen wird der Zugang allerdings gewährt.

Im türkischen Trainingslager in Side/Antalya sind dann zwei weitere Testspiele geplant:

Donnerstag, 03.02., 15:00 Uhr, SCR Altach

Dienstag, 08.02., 15:30 Uhr, NK Siroki Brijeg

Foto: GEPA/ADMIRAL