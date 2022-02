Der FC Wacker Innsbruck, aktuell Tabellenneunter der Admiral 2. Liga, initiiert über die gesamte Frühjahrs-Saison eine groß angelegte Charityaktion, bei der sämtliche Spieltagseinnahmen jeweils zur Hälfte dem eigenen Nachwuchs und dem wohltätigen Zweck zugutekommen. Das teilte der Tiroler Traditionsklub am Sonntagnachmittag in einer Presseaussendung mit.

Die Aktion:

Bei der Charityaktion „Gemma Wacker schaun – Gemma Guates tuan“ spenden Stadionbesucher automatisch mit dem Kauf eines Tickets. Sämtliche Einnahmen, die der Verein am Spieltag erwirtschaftet, werden über die komplette Frühjahrssaison (Anm. sieben Heimspiele) gespendet.

Eine Hälfte der Erlöse geht dabei an den eigenen Nachwuchs des Vereins und die andere Hälfte kommt (pro Spieltag wechselnden) karitativen Organisationen und Zwecken zugute.

In der Halbzeitpause der jeweiligen Spiele werden den Organisationen die Spendenschecks offiziell übergeben. Die Ticketpreise bleiben unverändert.

Abobesitzer + Frühjahrsabo:

Die Verkäufe des Frühjahrsabos, das es ab Dienstag im Fanshop des FC Wacker Innsbruck zu erwerben gibt, fließen zu 100% in die Aktion „Gemma Wacker schaun – Gemma Guates tuan“. Zudem werden auch die am Spieltag eingetretenen Jahresabos erfasst und anteilsmäßig an die Aktion angerechnet.

Niklas Sattler, designierter Vorstand Marketing & Kommunikation:

„Wir stellen die gesamte Frühjahrssaion unter das Motto ´Gemma Wacker schaun – Gemma Guates tuan´. Dabei wollen wir zeigen, dass der FC Wacker Innsbruck mehr ist als ein ganz normaler Fußballverein und unsere gesellschaftliche Verantwortung verdeutlichen. Wir hoffen auf einen großen Erfolg dieser Charityaktion, um zum einen die wohltätigen Organisationen und Zwecke zu unterstützen und zum anderen unseren eigenen Nachwuchs zu fördern. Zu einem Spiel des Tiroler Traditionsvereins zu kommen und die Stadionatmosphäre zu genießen ist schön, dabei aber auch noch etwas Gutes zu tun ist noch besser.“

Foto: FC Wacker Innsbruck