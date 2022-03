Der spusu SKN St. Pölten, heute Abend zu Gast im NÖ-Derby beim SV Horn - live im Ligaportal-Ticker ab 18:30 Uhr - hat die Zukunft eines weiteren Spielers langfristig geklärt: Eigenbauspieler Marcel Pemmer, der in diesem Jahr den Sprung von den Juniors in den Admiral 2. Liga-Kader der "Wölfe" schaffte und in beiden bisherigen Frühjahrspartien gegen den FC Liefering (2:0) und den FC Blau-Weiß Linz (1:1) zu zwei Kurzeinsätzen kam, unterschrieb einen neuen, langfristigen Vertrag beim Zweitliga-Achten.

Marcel Pemmer inmitten der SKN-Trainer Stephan Helm und Emanuel Pogatetz.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der bereits in der U8 zur Jugend des spusu SKN St. Pölten stieß und mit zwei kurzen Unterbrechungen beinahe alle Jugend-Mannschaften des "Wölfe-Rudels" durchlief, bleibt dem letztjährigen Bundesliga-Absteiger somit auch in Zukunft erhalten.

Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff: „Marcel hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen und sich diese Vertrags-Verlängerung hart erarbeitet. Er ist ein Spieler, der den Verein von klein auf kennt und in dem wir noch großes Potenzial sehen. Deshalb freut es mich sehr, dass er langfristig mit an Bord bleibt.“

Marcel Pemmer: „Ich freue mich sehr, dass ich meinen weiteren Karriereweg weiterhin beim spusu SKN St. Pölten fortsetzen kann. Der Verein bringt mir großes Vertrauen entgegen und bietet mir die Chance und die idealen Voraussetzungen, um mich bestmöglich entwickeln zu können. Das möchte ich in Zukunft mit meinen Leistungen auf dem Platz zurückzahlen.“

© spusu SKN/Schäfer