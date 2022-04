Der SC Austria Lustenau - aktuell Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga und kommenden Freitag zu Gast bei Schlusslicht FC Juniors OÖ, ab 18:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und die Mohrenbrauerei Vertriebs KG gehen in die Verlängerung. Der Vertrag mit dem langjährigen Bierpartner aus Dornbirn wurde bis 2025 hinaus ausgedehnt.

Von links: Thomas Pachole (Geschäftsführer Mohrenbrauerei), Bernd Bösch (Vorstandsprecher Austria), Vincent Baur (Geschäftsführer Austria) und Andreas Lindner (Marketing Mohrenbrauerei).

In feierlichem Ambiente wurde der Vertrag vergangene Woche auf der Dornbirner Messe unter Beisein von Mag. Thomas Pachole, Andreas Linder, Bernd Bösch und Vincent Baur unterzeichnet. Als kleine Überraschung für die Fans gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Austria und der Mohrenbrauerei ab sofort Spezial-Bier in der Austria-Edition zu gewinnen.



Vincent Baur, Geschäftsführer SC Austria Lustenau: „Mohrenbräu und die Austria, das passt einfach zusammen! Die Verlängerung dieser Kooperation war ein logischer Schritt für beide Seiten, ist sie doch geprägt durch viele gemeinsame Aktionen. Auf unsere Mannschaft warten herausfordernde Wochen, auf die Mohrenbrauerei der Start des neuen Weizenbieres. Mögen beide Unterfangen von Erfolg gekrönt sein – damit wir zusammen mit einem frisch gezapften Mohren anstoßen können. Zum Wohl!“



Mag. Thomas Pachole, Geschäftsführer Mohrenbrauerei, zeigte sich ebenfalls sehr erfreut: „Wir sind glücklich, die langjährige Partnerschaft mit dem SC Austria Lustenau verlängern zu können. Die Mohrenbrauerei begleitet und unterstützt den Verein bereits über sehr viele Jahre durch alle Höhen und auch Tiefen. Die beiden Vorarlberger Traditionsmarken verbindet eine lange und erfolgreiche Geschichte und „Das Vorarlberger Bier“ gehört einfach dazu. Wir wünschen den Austrianern alles Gute für einen hoffentlich erfolgreichen Weg zurück in die 1. Liga.“

Foto: SC Austria Lustenau