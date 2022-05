Für eine faustdicke Überraschung sorgten die Juniors OÖ beim Nachholspiel am Dienstag gegen den FC Liefering. Man war als krasser Außenseiter angetreten, geworden ist es dann ein Sieg an dem es nichts zu rütteln gab. Im 24 (!) Punktspiel ist es damit gegen die "Jungbullen" gelungen, den erst zweiten Sieg gutzuschreiben. In Summe halten die Juniors nun bei drei Saisonerfolgen. Hier schon mal die Stimmen zum Spiel:

Trainer Rene Aufhauser, Liefering:

"Das Ergebnis war vielleicht sogar schmeichelhaft, schließlich war unser Anschlusstreffer mehr oder weniger ein Geschenk. Ich bin mit der Haltung überhaupt nicht zufrieden, wir hätten – wenn es für die Juniors optimal gelaufen wäre – sogar sechs oder sieben Tore kassieren können. Das ist momentan einfach zu wenig, da muss man die Defensivleistung kritisieren. Am Freitag bedarf es einer Reaktion!"

Quelle: FC Liefering

Co-Trainer Luka Pavlovic, Juniors OÖ: